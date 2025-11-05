Весела Лечева се срещна с Кърсти Ковънтри в Лозана

Председателят на БОК и член на комисията по „Обществени въпроси и корпоративни комуникации“ на МОК Весела Лечева се обяви за по-голяма видимост на треньорите, запазване на независимостта и традициите на олимпийското движение. Лечева е част от дискусията „Готови за бъдещето“ в Лозана.

В централата на МОК Лечева се срещна с Кърсти Ковънтри, по чиято идея се провеждат общите заседания на всички комисии. Лечева благодари на първата жена-председател на Международния олимпийски комитет за иницитивата, която дава възможност на всички членове на комисии да дадат своето мнение за бъдещето на олимпийското движение.

„Кърсти Ковънтри събра днес всички членове на комисии на МОК, които заседават под мотото „Готови за бъдещето“, за да набележат най-големите предизвикателства пред олимпийското движение, както и големите възможности. В началото на своя мандат новият президент на МОК иска да чуе всеки глас, който може да спомогне за устойчивото развитие на нашата организация. Затова и най-важните теми, които поставих са баланса между спортовете, как да запазим неутралитет на фона на големите геополитически конфликти и как да се фокусираме върху треньорите като хората, които стоят зад успехите на спортистите“, отбеляза Лечева.

След края на срещите с членовете на комисиите, Кърсти Ковънтри ще запознае Изпълнителното бюро с идеите за развитие и ще начертае пътя за следващите години.

„Олимпийското движение трябва да запази своята независимост. Точно това го прави устойчиво във времето, а МОК организация, която е уважавана от целия свят, и която успява да премине през всякакви турболентни времена“, каза още Лечева.

Двукратната олимпийска медалистка и стрелец №1 на 20-ти век обърна внимание и на друга тема – статута на треньорите.

„Сред нас има много велики спортисти, олимпийски и световни шампиони. И ние сме хората, които най-добре знаем кой ни е помогнал да станем шампиони. Тези хора са нашите треньори. Трябва ли треньорите също да бъдат звезди? Трябва ли да бъдат промотирани като ролеви модели? Трябва ли да получават повече медийно внимание? Знаете ли името на първия треньор на Меси или на първия треньор на Федерер?“, попита своите колеги Лечева.

Председателят на БОК и член на комисията по „Обществени въпроси и корпоративни комуникации“ се изказа и по темата за олимпийската програма.

„Всички сме запознати с политиката за въвеждане на нови спортове, която е продиктувана от желанието да бъдат привлечени млади хора, от съобразяване с националните характеристики на градовете-домакини, цели насърчаване на иновациите и развитието.

Надявам се да не прозвуча старомодно, но съм убеден, че въпреки всичко това трябва да съхраним традицията и баланса. И ще дам един пример – турнирът „Уимбълдън“. Той е създаден през 1876 г. И традицията продължава – мачовете се играят на тревни кортове, а тенисистите са с бели екипи. Искат ли марките да въведат ярки цветове? Да, разбира се, но „Уимбълдън“ е силен, защото запазва традициите. Смятам, че голямата сила на олимпийското движение се крие в традицията. Ето защо трябва да бъдем много внимателни, когато правим промени, за да не навредим на най-ценното, което имаме – традицията“, завърши Лечева.