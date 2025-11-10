Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. До Острова с едно зареждане: български фенове ще имат шанс да гледат мачове от Висшата лига на живо

До Острова с едно зареждане: български фенове ще имат шанс да гледат мачове от Висшата лига на живо

  • 10 ное 2025 | 12:55
  • 645
  • 1
До Острова с едно зареждане: български фенове ще имат шанс да гледат мачове от Висшата лига на живо

Всеки футболен фен мечтае поне веднъж в живота си да усети тръпката на английския футбол – да чуе химна на Висшата лига на живо, да види героите си на метри разстояние и да почувства атмосферата, която няма равна на себе си.

Сега тази мечта може да стане реалност – и то не за един, а за двама верни фенове. Поводът? Програмата EKO Smile празнува своя втори рожден ден и го прави по шампионски – с голяма игра, която може да те отведе направо на Острова за един от двата сблъсъка на сезона: Арсенал – Ливърпул и Ливърпул – Манчестър Сити.

Големите победители ще спечелят пътуване за двама до Англия, с включени самолетни билети, хотел и трансфер – и, разбира се, двоен билет за мача, защото всяка усмивка трябва да се споделя.

Как да участваш

Когато зареждаш, сканираш картата си и участваш, ти вече си част от играта. Част от емоцията, която свързва хората, независимо дали си с червения или син шал. Участието в промоцията е толкова лесно, колкото едно зареждане:

1. Активирай промоцията в www.ekosmile.bg или в мобилното приложение.
2. Зареди поне 30 литра гориво за минимум 50 лв. на една касова бележка до 14 декември 2025 г.
3. Сканирай своята EKO Smile карта при плащане.

Всяко следващо зареждане ти носи нов шанс за участие, а ако избереш EKO Racing 100 или Diesel Double Filtered, шансът ти се удвоява!

Не само големите печелят

Освен двете пътувания до Англия, феновете могат да спечелят и: 10 х ваучера за гориво по 100 лв., както и 20 х ваучера за гориво по 50 лв.

Кога ще бъдат изтеглени победителите

18 ноември 2025 г. – теглене за двоен билет за Арсенал – Ливърпул, 5х ваучера за 100 лв. гориво и 10х ваучера за 50 лв. гориво

16 декември 2025 г. – теглене за двоен билет за Ливърпул – Манчестър Сити, 5х ваучера за 100 лв. гориво и 10х ваучера за 50 лв. гориво

Зареди, сканирай и може би точно ти ще бъдеш фенът, който ще усети дъха на Висшата лига на живо! Повече информация на www.ekosmile.bg.

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Киву: Хареса ми желанието да доминираме

Киву: Хареса ми желанието да доминираме

  • 10 ное 2025 | 07:34
  • 1175
  • 0
Флик: Винаги е хубаво да спечелиш преди паузата

Флик: Винаги е хубаво да спечелиш преди паузата

  • 10 ное 2025 | 07:01
  • 1883
  • 0
Слот: Отмененият гол можеше да промени хода на мача

Слот: Отмененият гол можеше да промени хода на мача

  • 10 ное 2025 | 06:28
  • 5462
  • 8
Гасперини: Рома мечтае за Скудетото

Гасперини: Рома мечтае за Скудетото

  • 10 ное 2025 | 05:55
  • 2262
  • 0
Чаби Алонсо: Не сме в криза

Чаби Алонсо: Не сме в криза

  • 10 ное 2025 | 05:32
  • 3074
  • 4
Бернардо Силва стана третият играч с най-много мачове за Манчестър Сити в Премиър лийг

Бернардо Силва стана третият играч с най-много мачове за Манчестър Сити в Премиър лийг

  • 10 ное 2025 | 05:02
  • 2574
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 4726
  • 2
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 9845
  • 2
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 11915
  • 17
Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 11446
  • 33
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 8118
  • 5
Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

  • 10 ное 2025 | 12:29
  • 4632
  • 4