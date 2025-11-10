До Острова с едно зареждане: български фенове ще имат шанс да гледат мачове от Висшата лига на живо

Всеки футболен фен мечтае поне веднъж в живота си да усети тръпката на английския футбол – да чуе химна на Висшата лига на живо, да види героите си на метри разстояние и да почувства атмосферата, която няма равна на себе си.

Сега тази мечта може да стане реалност – и то не за един, а за двама верни фенове. Поводът? Програмата EKO Smile празнува своя втори рожден ден и го прави по шампионски – с голяма игра, която може да те отведе направо на Острова за един от двата сблъсъка на сезона: Арсенал – Ливърпул и Ливърпул – Манчестър Сити.

Големите победители ще спечелят пътуване за двама до Англия, с включени самолетни билети, хотел и трансфер – и, разбира се, двоен билет за мача, защото всяка усмивка трябва да се споделя.

Как да участваш



Когато зареждаш, сканираш картата си и участваш, ти вече си част от играта. Част от емоцията, която свързва хората, независимо дали си с червения или син шал. Участието в промоцията е толкова лесно, колкото едно зареждане:



1. Активирай промоцията в www.ekosmile.bg или в мобилното приложение.

2. Зареди поне 30 литра гориво за минимум 50 лв. на една касова бележка до 14 декември 2025 г.

3. Сканирай своята EKO Smile карта при плащане.



Всяко следващо зареждане ти носи нов шанс за участие, а ако избереш EKO Racing 100 или Diesel Double Filtered, шансът ти се удвоява!

Не само големите печелят



Освен двете пътувания до Англия, феновете могат да спечелят и: 10 х ваучера за гориво по 100 лв., както и 20 х ваучера за гориво по 50 лв.

Кога ще бъдат изтеглени победителите



18 ноември 2025 г. – теглене за двоен билет за Арсенал – Ливърпул, 5х ваучера за 100 лв. гориво и 10х ваучера за 50 лв. гориво



16 декември 2025 г. – теглене за двоен билет за Ливърпул – Манчестър Сити, 5х ваучера за 100 лв. гориво и 10х ваучера за 50 лв. гориво

Зареди, сканирай и може би точно ти ще бъдеш фенът, който ще усети дъха на Висшата лига на живо! Повече информация на www.ekosmile.bg.

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ