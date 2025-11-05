Динко Динев с победа в Ираклион

Динко Динев се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 6 българин елиминира квалификанта Владимир Базилевски (Израел) с 6:4, 3:0 и отказване на съперника заради контузия след 70 минути на корта. Той пропиля аванс от 4:2, но след 4:4 взе пет поредни гейма и Базилевски реши да прекрати участието си в мача заради физически проблеми.

В схемата на двойки 21-годишният Динев вече е четвъртфиналист, след като вчера в тандем с Матиаш Уйвари (Австрия) надделяха над италианците Лоренцо Анджелини и Лука Кастаньола с 6:4, 3:6, 10-4. Така те очакват мач срещу третите в схемата американци Алекс Джоунс и Майлс Джоунс.