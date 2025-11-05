Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Атлетико Мадрид потвърди за сериозната контузия на Льо Норман

Атлетико Мадрид потвърди за сериозната контузия на Льо Норман

  • 5 ное 2025 | 13:57
  • 698
  • 0

Атлетико Мадрид излезе с официално съобщение относно състоянието на испанския национал Робин Льо Норман, който трябваше да напусне принудително терена още през първата част на мача от Шампионската лига срещу белгийския Роял Юнион СЖ, спечелен от хората на Диего Симеоне с 3:1.

В официалното изявление на клуба се посочва, че 28-годишният защитник е получил "високостепенна лезия на задната капсула на лявото коляно“. Испанският национал беше заменен в средата на първото полувреме на двубоя.

"Робин Льо Норман се оттегли през първата част на мача от Шампионската лига срещу Роял Юнион СЖ поради хиперекстензия на лявото коляно. При новата оценка, извършена в сряда, която включваше допълнителни тестове, беше диагностицирана високостепенна лезия на задната капсула и на полумембранозния мускул, като връзките и менискусът са незасегнати“, се казва в съобщението на Атлетико. От клуба допълват, че Льо Норман вече е започнал физиотерапия и рехабилитация.

Срок за въстановяването на централния бранител не е посочен, но според испанските медии Льо Норман ще отсъства между 6 и 9 седмици, което все пак не бе най-лошият вариант. Това означава, че най-вероятно защитникът няма да играе повече за Атлетико през тази календарна година, тъй като последният мач на "дюшекчиите" за 2025 г. е гостуването на Жирона на 21 декември. Льо Норман няма да е на линия за важни мачове като домакинството на Интер в Шампионската лига в края на този месец и гостуването на Барселона в Ла Лига в началото на следващия.

Със сигурност футболистът няма да играе и в предстоящите през ноември последни две световни квалификации на Испания срещу Грузия и Турция.

Контузията на Льо Норман е сериозен удар за наставника Диего Симеоне, тъй като бранителят е твърд титуляр в селекцията му и има 14 мача и 2 гола от началото на сезона във всички турнири.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Лапорта: Ямал е гений, Флик се чувства много добре в Барселона и се вълнува за стадиона

Лапорта: Ямал е гений, Флик се чувства много добре в Барселона и се вълнува за стадиона

  • 5 ное 2025 | 15:04
  • 1915
  • 1
Швеция без Гьокереш за световните квалификации, но Исак бе повикан

Швеция без Гьокереш за световните квалификации, но Исак бе повикан

  • 5 ное 2025 | 14:54
  • 279
  • 0
В ПСЖ и Мароко притеснени за Хакими

В ПСЖ и Мароко притеснени за Хакими

  • 5 ное 2025 | 13:29
  • 946
  • 0
Нови проблеми за Рома преди гостуването на Рейнджърс

Нови проблеми за Рома преди гостуването на Рейнджърс

  • 5 ное 2025 | 13:07
  • 498
  • 0
Белингам защити Трент: Освиркванията не са отражение на истинските чувства

Белингам защити Трент: Освиркванията не са отражение на истинските чувства

  • 5 ное 2025 | 12:55
  • 1028
  • 1
Кимих за първото полувреме срещу ПСЖ: Едно от най-интензивните, които съм имал в Байерн

Кимих за първото полувреме срещу ПСЖ: Едно от най-интензивните, които съм имал в Байерн

  • 5 ное 2025 | 12:44
  • 657
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

  • 5 ное 2025 | 11:28
  • 54806
  • 156
Караиванов се извини на Илиан Илиев, обяви кога и къде ще се играе Лудогорец - Левски за Суперкупата

Караиванов се извини на Илиан Илиев, обяви кога и къде ще се играе Лудогорец - Левски за Суперкупата

  • 5 ное 2025 | 11:58
  • 22459
  • 9
Боримиров: Няма значение ЦСКА на кое място са

Боримиров: Няма значение ЦСКА на кое място са

  • 5 ное 2025 | 12:06
  • 9372
  • 22
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 520451
  • 29
Моци: Лудогорец отново ще е шампион

Моци: Лудогорец отново ще е шампион

  • 5 ное 2025 | 10:25
  • 16161
  • 58
9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 07:30
  • 12171
  • 3