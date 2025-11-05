Атлетико Мадрид потвърди за сериозната контузия на Льо Норман

Атлетико Мадрид излезе с официално съобщение относно състоянието на испанския национал Робин Льо Норман, който трябваше да напусне принудително терена още през първата част на мача от Шампионската лига срещу белгийския Роял Юнион СЖ, спечелен от хората на Диего Симеоне с 3:1.

В официалното изявление на клуба се посочва, че 28-годишният защитник е получил "високостепенна лезия на задната капсула на лявото коляно“. Испанският национал беше заменен в средата на първото полувреме на двубоя.

"Робин Льо Норман се оттегли през първата част на мача от Шампионската лига срещу Роял Юнион СЖ поради хиперекстензия на лявото коляно. При новата оценка, извършена в сряда, която включваше допълнителни тестове, беше диагностицирана високостепенна лезия на задната капсула и на полумембранозния мускул, като връзките и менискусът са незасегнати“, се казва в съобщението на Атлетико. От клуба допълват, че Льо Норман вече е започнал физиотерапия и рехабилитация.

Срок за въстановяването на централния бранител не е посочен, но според испанските медии Льо Норман ще отсъства между 6 и 9 седмици, което все пак не бе най-лошият вариант. Това означава, че най-вероятно защитникът няма да играе повече за Атлетико през тази календарна година, тъй като последният мач на "дюшекчиите" за 2025 г. е гостуването на Жирона на 21 декември. Льо Норман няма да е на линия за важни мачове като домакинството на Интер в Шампионската лига в края на този месец и гостуването на Барселона в Ла Лига в началото на следващия.

Със сигурност футболистът няма да играе и в предстоящите през ноември последни две световни квалификации на Испания срещу Грузия и Турция.

Контузията на Льо Норман е сериозен удар за наставника Диего Симеоне, тъй като бранителят е твърд титуляр в селекцията му и има 14 мача и 2 гола от началото на сезона във всички турнири.

Снимки: Imago