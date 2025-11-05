Популярни
Джулиано Симеоне: Трябва да продължим да работим и да поправяме грешките си

  5 ное 2025 | 11:10
"Спечелването на приза за "Играч на мача" ми носи голяма радост. Зад него стои много упорита работа. Но трябва да благодаря на съотборниците си, защото без тях нищо от това нямаше да е възможно. А също и на хората, които винаги ни подкрепят от първата минута. Много съм щастлив, но преди всичко ще взема трите точки", коментира футболистът на Атлетико Мадрид Джулиано Симеоне след победата с 3:1 над Роял Юнион СЖ в Шампионската лига. Синът на Диего Симеоне асистира за първото попадение на Хулиан Алварес.

Симеоне: Джулиано трябва да остане скромен, за да стигне там, където иска

"Те са страхотен съперник. Видяхме това, когато ги анализирахме. Играха с много интензивност. Така и не успяхме да постигнем численото превъзходство, което искахме. В крайна сметка обаче успяхме да прекъснем безизходицата със страхотния гол на Хулиан и сме щастливи", добави Симеоне, цитиран от официалния сайт на УЕФА.

"Трябва да продължим да мислим последователно за всеки следващ ден и мач, което ни прави по-силни. Да продължим да работим, да поправяме грешките си и да печелим три точки", завърши футболистът на Атлетико Мадрид.

Снимки: Imago

Жребият за на Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Моци: Лудогорец отново ще е шампион

Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

4 ное 2025 | 23:55

  • 4 ное 2025 | 23:55
  • 56625
  • 365
Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

  5 ное 2025 | 00:06
  • 44443
  • 15