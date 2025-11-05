Джулиано Симеоне: Трябва да продължим да работим и да поправяме грешките си

"Спечелването на приза за "Играч на мача" ми носи голяма радост. Зад него стои много упорита работа. Но трябва да благодаря на съотборниците си, защото без тях нищо от това нямаше да е възможно. А също и на хората, които винаги ни подкрепят от първата минута. Много съм щастлив, но преди всичко ще взема трите точки", коментира футболистът на Атлетико Мадрид Джулиано Симеоне след победата с 3:1 над Роял Юнион СЖ в Шампионската лига. Синът на Диего Симеоне асистира за първото попадение на Хулиан Алварес.

"Те са страхотен съперник. Видяхме това, когато ги анализирахме. Играха с много интензивност. Така и не успяхме да постигнем численото превъзходство, което искахме. В крайна сметка обаче успяхме да прекъснем безизходицата със страхотния гол на Хулиан и сме щастливи", добави Симеоне, цитиран от официалния сайт на УЕФА.

"Трябва да продължим да мислим последователно за всеки следващ ден и мач, което ни прави по-силни. Да продължим да работим, да поправяме грешките си и да печелим три точки", завърши футболистът на Атлетико Мадрид.

