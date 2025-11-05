Симеоне: Джулиано трябва да остане скромен, за да стигне там, където иска

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне изрази задоволство от победата на отбора си с 3:1 над белгийския Роял Юнион СЖ в Шампионската лига. За "дюшекчиите" това беше втори успех от началото на турнира.

"Знаехме, че ще бъде труден мач. В Айндховен те водеха с 3:0 до 80-ата минута. Срещу Интер у дома изиграха много добро първо полувреме, с няколко голови положения. Ние влязохме в мача постепенно, както срещу Севиля. Защитата на съперника не ни остави пространства. Дойде голът за 1:0 след добра защитна преса и качествен завършек на Хулиан. Второто полувреме беше по-добро. Контролирахме по-добре мача, но при 2:1 стана опасно, имаше риск да получим и втори гол", анализира Симеоне.

Атлетико имаше проблеми, но не допусна изненада

"Джулиано играе с повече увереност. Млад е, в процес на учене и иска повече, сигурен съм, че иска. За това са му нужни работа, смирение и да продължава в същия дух. За нас, когато е във форма, той е много важен. факт е, че работи добре и трябва да продължи в същия дух, за да стигне до това ниво, до което иска", подчерта наставникът на "дюшекчиите".

"Льо Норман? Ще му направят изследвания и се надяваме да няма нищо сериозно. Бариос е момче, което расте всеки ден, но има още накъде да се развива. Стреми се към повече, също като Джулиано. Трябва да го пазим. Много ми хареса Сьорлот, както и в миналия мач. Хареса ми и как влязоха Конър и Хосема", каза още Симеоне.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages