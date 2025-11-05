Популярни
Даниел Гецов е амбициран да търси нокаут на MAX FIGHT 63

  • 5 ное 2025 | 13:33
Кикбоксьорът Даниел Гецов ще търси десета победа на професионалния ринг на събитието MAX FIGHT 63 и е амбициран успехът да бъде постигне с нокаут.

Многократният републикански шампион в различни стилове кикбокс гостува в студиото на "Sportal Fight Club" и говори за предстоящия му двубой на 29-и ноември в зала "Левски София". 33-годишният биткаджия ще се изправи срещу украинеца Дмитрий Власюк в среща, която е планирана за три рунда по три минути по правилата на К-1 с ММА ръкавици.

През месец май Гецов се завърна към състезателна дейност след близо две години пауза. Спортистът сподели, че е изгубил мотивация за тренировки и не е виждал смисъл да се качва на ринга без нужната подготовка, но сега е вдъхновен от интереса към неговите битки от неговата по-голяма дъщеря.

Вижте цялото интервю с Гецов, в което той говори за методите на подготовка в столичния тим "Армеец", целите му за битки в чужбина и възможното му бъдеще като треньор:

