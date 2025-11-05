MVP и Netflix отмениха битката между Джейк Пол и Джервонта Дейвис

Дългоочакваният боксов мач между Джейк Пол и Джервонта Дейвис няма да се състои.

Промоутърската компания Most Valuable Promotions (MVP) обяви в официално съобщение, че събитието, насрочено за 14 ноември в Маями, е отменено. Пол и Дейвис трябваше да оглавят галавечерта, но MVP, съвместно с Netflix, са взели решение да не продължават с организацията на двубоя. Новината идва на фона на заведено дело срещу Дейвис по обвинения в тежко домашно насилие.

Според MVP, планът остава Пол да оглави друго събитие в стрийминг платформата преди края на годината.

„Екипът ни работи в тясно сътрудничество с всички страни, за да подходим отговорно към тази ситуация“, заяви изпълнителният директор на MVP, Накиса Бидариан. „Въпреки че няма да продължим с това събитие, нашият план остава Джейк Пол да оглави събитие по Netflix през 2025 г. Подробности относно нова дата, място, опонент на Джейк и допълнителни мачове ще бъдат споделени веднага щом бъдат финализирани. Благодарим на Netflix, Kaseya Center и Seminole Hard Rock Hotel & Casino за тяхното партньорство.“

Съдебният иск, подаден от бившата приятелка на Дейвис, Кортни Росел, обвинява боксьора в побой, тежък побой, противозаконно лишаване от свобода, отвличане и умишлено причиняване на емоционален стрес.

От промоутърската компания съобщават, че феновете, закупили билети, ще получат автоматично възстановяване на сумата „в рамките на 14-21 дни“ от мястото на покупката.