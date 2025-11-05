Разпространява се фалшива новина за Новак Джокович

Новак Джокович си осигури място на Финалите на АТР в Торино, но още не е взел окончателно решение за участие. Въпреки това президентът на Италианската тенис федерация Анджело Бинаги заяви, че присъствието на сръбския тенисист е сигурно.

Тази новина беше разпространена от множество световни медии, но сега се оказва, че Бинаги не е получил потвърждение директно от Новак. Запитан в Атина да коментира тези твърдения, Джокович реагира остро.

Новак Джокович потвърди участие във Финалите на АТР в Торино

"Не знам откъде му е тази информация. Не е дошла от мен, нито от моя екип. Ще взема решение в края на турнира в Атина", заяви той.

Защо Джокович отлага решението?

Джокович е абсолютен рекордьор със седем спечелени титли на Финалния Мастърс в Торино. Турнирът е насрочен от 9 до 16 ноември, непосредствено след надпреварата в Атина (2-8 ноември). Натовареният график е една от причините Новак Джокович да се колебае, тъй като евентуално класиране на финал или спечелване на турнира в Гърция допълнително би намалило времето за почивка. Освен това, здравословните проблеми също влияят на решението му. След победата над Табило в Атина, Джокович призна, че се е сблъсквал с трудности.

"Успях да победя Табило и да преодолея първото препятствие. Повратният момент беше в началото на втория сет. Много се мъчех тогава, опитвах се да запазя своя сервис и да чакам шанс. Направих пробив и след това стигнах до победата", каза Новак, намеквайки за проблеми с дишането по време на мача.