Треньорът на Славия (Прага): До почивката бяхме равностойни

Старши треньорът на Славия (Прага) Индрих Търпишовски коментира поражението от Арсенал с 0:3 в мач от 4-тия кръг на Шампионската лига. Той изтъкна, че е доволен от представянето на своя тим до почивката.



„Мисля, че изиграхме много добро първо полувреме във всяко отношение, но можехме да бъдем дори по-опасни и да се възползваме от някои от отнетите топки", коментира Търпишовски.

"Оказвахме натиск върху Арсенал по целия терен. За съжаление, след дузпата резултатът стана 0:1, а в началото на второто полувреме допуснахме първата си сериозна грешка и вече беше много трудно да се противопоставим", каза още опитният специалист.

Поражението остави Славия на 28-о място в класирането с 2 точки, а Арсенал е един от двата тима с пълен актив до момента.

