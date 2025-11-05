Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия (Прага)
  3. Треньорът на Славия (Прага): До почивката бяхме равностойни

Треньорът на Славия (Прага): До почивката бяхме равностойни

  • 5 ное 2025 | 03:44
  • 95
  • 0

Старши треньорът на Славия (Прага) Индрих Търпишовски коментира поражението от Арсенал с 0:3 в мач от 4-тия кръг на Шампионската лига. Той изтъкна, че е доволен от представянето на своя тим до почивката.

„Мисля, че изиграхме много добро първо полувреме във всяко отношение, но можехме да бъдем дори по-опасни и да се възползваме от някои от отнетите топки", коментира Търпишовски.

Десетата поредна победа запази перфектния статут на Арсенал в ШЛ, играч на "топчиите" влезе в историята
Десетата поредна победа запази перфектния статут на Арсенал в ШЛ, играч на "топчиите" влезе в историята

"Оказвахме натиск върху Арсенал по целия терен. За съжаление, след дузпата резултатът стана 0:1, а в началото на второто полувреме допуснахме първата си сериозна грешка и вече беше много трудно да се противопоставим", каза още опитният специалист.

Поражението остави Славия на 28-о място в класирането с 2 точки, а Арсенал е един от двата тима с пълен актив до момента.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Симеоне: Джулиано трябва да остане скромен, за да стигне там, където иска

Симеоне: Джулиано трябва да остане скромен, за да стигне там, където иска

  • 5 ное 2025 | 03:28
  • 160
  • 0
Руи Боржеш: През второто полувреме ни липсваше свежест

Руи Боржеш: През второто полувреме ни липсваше свежест

  • 5 ное 2025 | 03:03
  • 212
  • 0
Петер Бош: Не заслужавахме точката

Петер Бош: Не заслужавахме точката

  • 5 ное 2025 | 02:48
  • 312
  • 0
Томас Франк: Ако Ван де Вен продължава да прави такива неща, не е проблем да ме подминава

Томас Франк: Ако Ван де Вен продължава да прави такива неща, не е проблем да ме подминава

  • 5 ное 2025 | 02:31
  • 367
  • 0
Спалети: Щеше да е прекалено рисковано, ако бяхме по-агресивни

Спалети: Щеше да е прекалено рисковано, ако бяхме по-агресивни

  • 5 ное 2025 | 02:15
  • 277
  • 0
Чаби Алонсо: Ненужните нарушения след почивката ни струваха скъпо

Чаби Алонсо: Ненужните нарушения след почивката ни струваха скъпо

  • 5 ное 2025 | 01:56
  • 392
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Шампионската лига отново не разочарова

Шампионската лига отново не разочарова

  • 5 ное 2025 | 00:05
  • 28688
  • 9
Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

Ливърпул остави проблемите зад гърба си и надигра Реал въпреки геройствата на Куртоа, Трент не усети любов на "Анфийлд"

  • 4 ное 2025 | 23:55
  • 22540
  • 341
Левски изпусна 3 мачбола, даде 2 гейма, но стигна до първа победа в Шампионската лига

Левски изпусна 3 мачбола, даде 2 гейма, но стигна до първа победа в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 21:26
  • 32469
  • 10
Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

Луис Диас бе и герой, и грешник за Байерн, който нокаутира ПСЖ и записа 16-а поредна победа!

  • 5 ное 2025 | 00:06
  • 18064
  • 10
Куп пропуски оставиха Ювентус без победа в Шампионската лига

Куп пропуски оставиха Ювентус без победа в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 23:52
  • 9037
  • 5
Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 17:05
  • 35227
  • 110