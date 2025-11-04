Николай Желязков: Люцканов игра с 2 тренировки, Гоцев бе с температура

Победителят в efbet Супер Волей и победител в efbet Суперкупа Левски София стартира участието си в Шампионската лига с драматичен успех.

“Сините” изпуснаха 3 мачбола, дадоха 2 гейма, но стигнаха до драматична победа като гост над хърватския МОК Мурса (Осиек) с 3:2 (22:25, 25:23, 25:22, 25:27, 16:14) в мач от 2-ия кръг на квалификациите на ШЛ.

"Сините" имаха повече трудности от очакваното, пропилявайки няколко възможности за по-ранен край на двубоя. Но след два часа и 30 минути все пак взеха първия мач и очакват по-спокойно реванша на 12-и ноември (сряда) в София.

Николай Желязков заложи в стартовия състав на Гордан Люцканов, който пропусна последните два мача на "сините" в efbet Супер Волей.

В третия кръг победителят от тази двойка ще се изправи срещу някой измежду Гуагас (Лас Палмас, Испания) - Олимпиакос (Пирея, Гърция).

Левски изпусна 3 мачбола, даде 2 гейма, но стигна до първа победа в Шампионската лига

“Изиграхме нервен мач. Не играхме волейбол на високо ниво. Но това, което направихме след 4-ия гейм бе много важно. Успяхме да останем концентрирани до края и да си изиграем всичко точки до края”, заяви старши треньорът на Левски Николай Желязков.

“Люцканов игра след 2 тренировки с отбора, Гоцев е с температура…

Променихме нашия начален удар след първия гейм. Имаме огромни резерви на блокадата. Продължаваме да търсим подобрения. Нищо не ме изненада в играта на домакините. Проблемът е при нас да можем да се възстановим. Предстои ни пътуване до Бургас играем с Дея. Нямаме дълга пейка от резерви”, добави Желязков.