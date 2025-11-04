Националният отбор по бокс за мъже до 23 години замина на лагер в Гърция

Популярни
  • 4 ное 2025 | 22:40
  • 311
  • 0
Националният отбор  на България по бокс за мъже до 23 години замина за лагер в Гърция. Водени от Жоел Арате и Валентин Поптолев, талантите ще се готвят една седмица в южната съседка. Там те ще провеждат съвместни спаринги със селекцията на домакините. 

Лагерът е заключителен етап от подготовката на нашите национали преди участието им на Европейското първенство в Будапеща. Шампионатът в унгарската столица ще се проведе от 21 до 30 ноември.

България ще разчита на много силен състав на първенството в края на месеца. В отбора са многократни шампиони и медалисти от световни и европейски първенства за юноши, младежи и мъже.

Сред тях личат имената на Радослав Росенов (60 кг), Викторио Илиев (65 кг), Румен Руменов (70 кг), Стелиан Страхилов (75 кг), Уилиам Чолов (80 кг), Семион Болдирев (85 кг) и Кирил Георгиев (+90 кг).

