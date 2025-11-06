Евролигата продължава с 5 мача от 9-ия кръг

Деветият кръг на Евролигата продължава тази вечер с 5 срещи. В 19:45 ч. българско време шампионът Фенербахче приема последния в подреждането АСВЕЛ Вильобран. Турският гранд е колеблив от началото на сезона и ще търси днес четвърта победа в надпреварата.

В 20:00 ч. новакът Дубай посреща играещия у нас домакинските си срещи Апоел Тел Авив. Израелският тим е с баланс 6-2, а Дубай е с 3-5. Двубоят ще се играе в зала "Зетра" в Сараево.

Намиращият се в подем тим на Баскония (2-6), постигнал две поредни победи в последните си две срещи в турнира, пък приема от 21:30 ч. Виртус Болоня (4-4).

В 22:00 часа започват последните два мача за днес. Макаби Тел Авив (2-6) се изправя в Белград срещу Монако (5-3), записал две победи миналата седмица над двата гръцки гранда - Олимпиакос и Панатинайкос.

Париж пък е домакин на Байерн Мюнхен в сблъсък между два тима, които са с по 4 победи и 4 загуби до момента.