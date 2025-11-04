Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Никол Пейчинова: Влагаме много труд в тренировките, който се отплаща в мачовете

Никол Пейчинова: Влагаме много труд в тренировките, който се отплаща в мачовете

  • 4 ное 2025 | 18:40
  • 120
  • 0
Никол Пейчинова: Влагаме много труд в тренировките, който се отплаща в мачовете

Никол Пейчинова прави своя втори сезон с екипа на ЦСКА. 22-годишната нападателка бе преквалифицирана от централен блокировач в диагонал и под ръководството на Юлия Иванова показва с всеки мач голям напредък. Тя се превърна и в едно от основните оръжия на „червените“ при трите поредни победи от началото на кампанията.

„Чувствам се отлично в началото на сезона, настроението е приповдигнато, тренираме с голяма мотивация и високи амбиции. Очаквахме да започнем силно, така и трябва да бъде, за да отговаряме на името ЦСКА. Водим много целенасочена подготовка и трудът, който влагаме, се отплаща в официалните мачове. Надявам се да продължим по този начин. Има нови момичета в състава, но това не е проблем, защото всички влизат много бързо в час. Добре се стиковаме, изграждаме отличен колектив, което е много важно. Аз вярвам, че мога да покажа повече. Не съм толкова доволна от себе си, но това ми е едва втори сезон като диагонал и ми трябва още малко време, за да свикна с изискванията. Давам всичко от себе си и вярвам, че ще се справя“, споделя Пейчинова.

Относно предстоящия мач с Левски на 9 ноември и амбициите за сезона, тя допълва: „Очаквам здрава битка от нас, добра игра и се надявам да спечелим. Вярвам, че ще победим Левски. Голямата ни цел е да се противопоставим на Марица в битката за титлата. На първо време да спечелим поне един мач през сезона с тях, а защо не и нещо повече. Вярвам, че се доближаваме до тях и можем да направим сезона много интересен“.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Николай Желязков: С Лас Палмас или Олимпиакос ще бъде много по-тежко

Николай Желязков: С Лас Палмас или Олимпиакос ще бъде много по-тежко

  • 4 ное 2025 | 15:06
  • 753
  • 0
Георги Петров за младите национали и "вълнението на всички нива" заради Мони Николов в Русия

Георги Петров за младите национали и "вълнението на всички нива" заради Мони Николов в Русия

  • 4 ное 2025 | 14:55
  • 1031
  • 3
Левски стартира участието си в Шампионската лига

Левски стартира участието си в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 09:05
  • 1606
  • 2
Марица (Пловдив) вече е в Загреб за първия си мач от Шампионската лига

Марица (Пловдив) вече е в Загреб за първия си мач от Шампионската лига

  • 3 ное 2025 | 16:27
  • 1481
  • 2
Алекс Грозданов и Богданка с 3 от 3 в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с 3 от 3 в Полша

  • 2 ное 2025 | 23:50
  • 2738
  • 0
Мартин Атанасов и Mонца с нова загуба в Италия

Мартин Атанасов и Mонца с нова загуба в Италия

  • 2 ное 2025 | 23:21
  • 1989
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 17:05
  • 16228
  • 38
Шампионска лига: Мурса 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

Шампионска лига: Мурса 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

  • 4 ное 2025 | 18:46
  • 194
  • 0
БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

  • 4 ное 2025 | 13:43
  • 56588
  • 127
Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 11:00
  • 34536
  • 57
Рилски спортист - Мурсия, малка преднина за испанците

Рилски спортист - Мурсия, малка преднина за испанците

  • 4 ное 2025 | 18:50
  • 1784
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 498802
  • 26