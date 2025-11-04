Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Позиция на ММС във връзка с писмото от FIDE

Позиция на ММС във връзка с писмото от FIDE

  • 4 ное 2025 | 18:29
  • 183
  • 0
Позиция на ММС във връзка с писмото от FIDE

Във връзка с постъпилото в Министерството на младежта и спорта писмо от Международната федерация по шахмат (FIDE), ММС заявява, че всички решения, свързани с лицензирането на спортни федерации, се вземат в съответствие с действащото българско законодателство и съдебните решения.

Министерството напомня, че съгласно действащия Устав на ФИДЕ (в сила до 1 март 2020 г.), организацията следва да “спазва принципа на строг неутралитет и да не се намесва във вътрешните дела на националните шахматни федерации” (т. 1.2 от Устава на ФИДЕ).

През м. април тази година ММС инициира и положи всички усилия за подписване на меморандум между Българска федерация по шахмат 2022 и Българска спортна федерация по шахмат. Убедени сме, че това е най-правилният път за развитието на българския шах. ММС остава отворено за конструктивен диалог с всички заинтересовани страни с цел защита интересите на българските шахматисти и развитието на шахмата в България.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Двама национали ще участват на турнир по бадминтон в Норвегия

Двама национали ще участват на турнир по бадминтон в Норвегия

  • 4 ное 2025 | 14:54
  • 313
  • 0
FIDE наказва България заради спортния министър

FIDE наказва България заради спортния министър

  • 4 ное 2025 | 13:34
  • 1336
  • 1
Германците биха приветствали провеждане на олимпийски игри в страната

Германците биха приветствали провеждане на олимпийски игри в страната

  • 4 ное 2025 | 12:18
  • 292
  • 0
Весела Лечева ще участва в комисия на МОК в Лозана под ръководството на Кърсти Ковънтри

Весела Лечева ще участва в комисия на МОК в Лозана под ръководството на Кърсти Ковънтри

  • 4 ное 2025 | 10:40
  • 476
  • 0
Българските състезатели спечелиха шест медала на Световното по спортни танци

Българските състезатели спечелиха шест медала на Световното по спортни танци

  • 3 ное 2025 | 18:56
  • 587
  • 0
Танислав Ангелов сложи край на българското участие на Европейското по вдигане на тежести

Танислав Ангелов сложи край на българското участие на Европейското по вдигане на тежести

  • 3 ное 2025 | 18:15
  • 1754
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 17:05
  • 16196
  • 38
Шампионска лига: Мурса 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

Шампионска лига: Мурса 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

  • 4 ное 2025 | 18:46
  • 172
  • 0
БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

  • 4 ное 2025 | 13:43
  • 56572
  • 127
Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 11:00
  • 34528
  • 57
Рилски спортист - Мурсия, малка преднина за испанците

Рилски спортист - Мурсия, малка преднина за испанците

  • 4 ное 2025 | 18:50
  • 1781
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 498800
  • 26