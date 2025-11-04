Позиция на ММС във връзка с писмото от FIDE

Във връзка с постъпилото в Министерството на младежта и спорта писмо от Международната федерация по шахмат (FIDE), ММС заявява, че всички решения, свързани с лицензирането на спортни федерации, се вземат в съответствие с действащото българско законодателство и съдебните решения.

Министерството напомня, че съгласно действащия Устав на ФИДЕ (в сила до 1 март 2020 г.), организацията следва да “спазва принципа на строг неутралитет и да не се намесва във вътрешните дела на националните шахматни федерации” (т. 1.2 от Устава на ФИДЕ).

През м. април тази година ММС инициира и положи всички усилия за подписване на меморандум между Българска федерация по шахмат 2022 и Българска спортна федерация по шахмат. Убедени сме, че това е най-правилният път за развитието на българския шах. ММС остава отворено за конструктивен диалог с всички заинтересовани страни с цел защита интересите на българските шахматисти и развитието на шахмата в България.