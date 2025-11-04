Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Миньор (Перник)
  3. Миньор (Перник) представи Владо Манчев

Миньор (Перник) представи Владо Манчев

  • 4 ное 2025 | 17:24
  • 606
  • 0
Миньор (Перник) представи Владо Манчев

Владимир Манчев е новият старши треньор на Миньор (Перник). Бившият национал подписа договор до края на настоящия сезон с опция за удължаване. Той наследява на поста Ангел Червенков. Обстановката в Перник е отлично позната на бившия играч на Лил, Леванте, Валядолид и Селта. Манчев работи в клуба като помощник на Христо Янев в рамките на 52 двубоя в периода януари 2021 - май 2022 г.

След това бившият национал натрупа опит като наставник в Хебър (Пазарджик) и ЦСКА II, където беше до средата на септември. Освен всичко това Манчев е работил с голяма част от сегашните футболисти на "жълто-черните", сред които капитанът Александър Александров, Йордан Йорданов, Преслав Йорданов и Виктор Василев. Днес новият треньор проведе първото си занимание. Интересното е, че ще дебютира начело на "чуковете" срещу доскорошния си отбор, тъй като в петък, 7 ноември, Миньор гостува на ЦСКА II. Срещата на стадиона в Драгалевци е с начален час 14:30.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски отправи молба към феновете си

Левски отправи молба към феновете си

  • 4 ное 2025 | 15:29
  • 2858
  • 2
ПФК Локомотив: Ще обжалваме чрез всички възможни спортно-правни механизми

ПФК Локомотив: Ще обжалваме чрез всички възможни спортно-правни механизми

  • 4 ное 2025 | 15:05
  • 6517
  • 16
Колко голяма е заблудата във футбола ни?

Колко голяма е заблудата във футбола ни?

  • 4 ное 2025 | 15:01
  • 11021
  • 23
Стана ясно кой играч е осъдил Спартак (Варна) пред ФИФА

Стана ясно кой играч е осъдил Спартак (Варна) пред ФИФА

  • 4 ное 2025 | 14:57
  • 4600
  • 0
Арсенал с нов успех на върха, Сити и Ливърпул настъпват – какво се случи в 10-ия кръг на Висшата лига

Арсенал с нов успех на върха, Сити и Ливърпул настъпват – какво се случи в 10-ия кръг на Висшата лига

  • 4 ное 2025 | 13:54
  • 1526
  • 1
БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

  • 4 ное 2025 | 13:43
  • 56485
  • 125
Виж всички

Водещи Новини

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 17:05
  • 16045
  • 38
Шампионска лига: Мурса 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

Шампионска лига: Мурса 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

  • 4 ное 2025 | 18:46
  • 92
  • 0
БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

БФС реши: 4:0 за Ботев (Пд) в дербито

  • 4 ное 2025 | 13:43
  • 56485
  • 125
Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 11:00
  • 34469
  • 57
Рилски спортист - Мурсия, малка преднина за испанците

Рилски спортист - Мурсия, малка преднина за испанците

  • 4 ное 2025 | 18:50
  • 1759
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 498788
  • 26