Миньор (Перник) представи Владо Манчев

Владимир Манчев е новият старши треньор на Миньор (Перник). Бившият национал подписа договор до края на настоящия сезон с опция за удължаване. Той наследява на поста Ангел Червенков. Обстановката в Перник е отлично позната на бившия играч на Лил, Леванте, Валядолид и Селта. Манчев работи в клуба като помощник на Христо Янев в рамките на 52 двубоя в периода януари 2021 - май 2022 г.

След това бившият национал натрупа опит като наставник в Хебър (Пазарджик) и ЦСКА II, където беше до средата на септември. Освен всичко това Манчев е работил с голяма част от сегашните футболисти на "жълто-черните", сред които капитанът Александър Александров, Йордан Йорданов, Преслав Йорданов и Виктор Василев. Днес новият треньор проведе първото си занимание. Интересното е, че ще дебютира начело на "чуковете" срещу доскорошния си отбор, тъй като в петък, 7 ноември, Миньор гостува на ЦСКА II. Срещата на стадиона в Драгалевци е с начален час 14:30.