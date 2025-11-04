Популярни
  Ювентус
  2. Ювентус
  Спалети е най-добрият избор за Ювентус, убеден е Буфон

Спалети е най-добрият избор за Ювентус, убеден е Буфон

  4 ное 2025 | 17:07
  • 139
  • 0

Легендата на Ювентус Джанлуиджи Буфон е на мнение, че в клуба са направили "най-добрия възможен избор", назначавайки Лучано Спалети, но призна, че съжалява, че не го е видял да поема ръководството на тима от началото на сезона. В интервю за подкаста Viva el Fútbol бившият капитан на “бианконерите” коментира бурната им кампания на и скорошната смяна на треньора.

"Те започнаха добре, но може би не бяха напълно убедени в проекта. Като се има предвид как и кога Тудор беше уволнен, това предполага, че не е имало пълно доверие от самото начало. Сега те направиха най-доброто възможно решение: Спалети може да гарантира резултатите, които феновете и клубът очакват. Единственото жалко е, че бих искал да го видя от самото начало, с предсезонната подготовка и с избора на играчи, Ювентус можеше да бъде конкурентоспособен до края", каза бившият вратар.

Буфон засегна и уволнението на Игор Тудор: "Изглеждаше, че има проблеми между него и директорите. Можеше да се усети от последните му интервюта". Относно общата ситуация в Ювентус, той добави: "След десет години успехи е естествено да се преминава през трудности. Те се нуждаят от правилните хора в ръководството, на пейката и на терена. Преживяхме нещо подобно между 2009-а и 2011 година".

По адрес на Алегри, за когото бившият италиански национал твърди, че е получил повече подкрепа от ръководството на “Старата госпожа", отколкото който и да е от неговите наследници, Буфон отбеляза: "Той имаше повече доверие заради миналото си. Неговият опит даваше определени гаранции за постигане на целите, дори и минимални. За други имаше подкрепа, но с известно колебание".

Снимки: Gettyimages

