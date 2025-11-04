Спалети е най-добрият избор за Ювентус, убеден е Буфон

Легендата на Ювентус Джанлуиджи Буфон е на мнение, че в клуба са направили "най-добрия възможен избор", назначавайки Лучано Спалети, но призна, че съжалява, че не го е видял да поема ръководството на тима от началото на сезона. В интервю за подкаста Viva el Fútbol бившият капитан на “бианконерите” коментира бурната им кампания на и скорошната смяна на треньора.

"Те започнаха добре, но може би не бяха напълно убедени в проекта. Като се има предвид как и кога Тудор беше уволнен, това предполага, че не е имало пълно доверие от самото начало. Сега те направиха най-доброто възможно решение: Спалети може да гарантира резултатите, които феновете и клубът очакват. Единственото жалко е, че бих искал да го видя от самото начало, с предсезонната подготовка и с избора на играчи, Ювентус можеше да бъде конкурентоспособен до края", каза бившият вратар.

Buffon 🗣️: “Juve after a good start with Tudor seems unconvinced by his project. Seeing the dismal a few days ago and based on the timing it’s clear that there was a lack of conviction. The hire of Spalletti is the best foot forward as he’s a choice who can guarantee Juventus… pic.twitter.com/pk1TU9vnBZ — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) November 4, 2025

Буфон засегна и уволнението на Игор Тудор: "Изглеждаше, че има проблеми между него и директорите. Можеше да се усети от последните му интервюта". Относно общата ситуация в Ювентус, той добави: "След десет години успехи е естествено да се преминава през трудности. Те се нуждаят от правилните хора в ръководството, на пейката и на терена. Преживяхме нещо подобно между 2009-а и 2011 година".

Buffon cont… 🔊: “Tudor sacked? It seems to me there was an issue with the management based on what I read in the papers. However only those behind the scenes know the truth” pic.twitter.com/tH6tzBywkg — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) November 4, 2025

По адрес на Алегри, за когото бившият италиански национал твърди, че е получил повече подкрепа от ръководството на “Старата госпожа", отколкото който и да е от неговите наследници, Буфон отбеляза: "Той имаше повече доверие заради миналото си. Неговият опит даваше определени гаранции за постигане на целите, дори и минимални. За други имаше подкрепа, но с известно колебание".

Buffon 🗣️: “Juventus had more faith in Allegri because of his CV and his past. He gave a certain guarantee of achieving his objective, even if it was minimal. If I become a manager one day, I’d start with him as my coach. Everyone has managers they prefer but only a few are… pic.twitter.com/yRnqN0Jnte — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) November 4, 2025

Снимки: Gettyimages