  Турски ас отпадна за мача с България

Турски ас отпадна за мача с България

  4 ное 2025 | 16:58
Турция - България

Турският нападател Джан Узун, който играе за Айнтрахт (Франкфурт), е контузен и ще пропусне световните квалификации в средата на ноември срещу България и Испания, съобщават медиите в нашата съседка. 19-годишното крило се контузи в мача на "франките" срещу Хайденхайм и ще се подложи на лечение, което ще отнеме приблизително пет седмици. Узун има четири мача за Турция и все още не е отбелязал гол.

В срещата в София на 11 октомври той се появи на терена в 69-ата минута на мястото на Арда Гюлер. Турция посреща България на 15 ноември от 20:00 часа на стадиона в Бурса, а на 18 завършва кампанията с визита на Испания в Севиля. Европейските шампиони са на върха в групата с 12 точки от четири мача, пред Турция с девет и Грузия с три. България е на дъното на класирането, без всякакъв шанс за класиране на Мондиал 2026.

Снимки: Imago

