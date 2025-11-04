Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Най-възрастният олимпийски шампион почина на 101-годишна възраст

  • 4 ное 2025 | 15:50
  • 385
  • 0
Шарл Кост - най-възрастният олимпиец в света и шампион по колоездене, почина на 101-годишна възраст.

Френското президентство съобщи днес в изявление, че Кост е починал миналия четвъртък, 30 октомври. Шарл Кост спечели златен медал в отборното преследване в колоезденето на писта на Олимпийските игри през 1948 година в Лондон на известния колодрум "Хърн Хил". Той се завърна под светлината на прожекторите миналата година като предпоследен носител на олимпийския огън за Игрите в Париж.

Офисът на Еманюел Макрон информира, че Кост е бил "до последния си дъх неуморният посланик на определена идея за спорт".

Шарл Кост развълнува парижката тълпа, докато носеше олимпийския огън, облечен изцяло в бяло в инвалидна количка под дъжда. Той запали факлите на френските олимпийски златни медалисти Теди Ринер и Мари-Жозе Перек, които се обединиха, за да запалят огъня по време церемония по откриването.

"Този момент символизира страстта и духа на преход, които го водеха", каза Ринер и добави: "Шарл Кост въплъщаваше всеотдайност, уважение и любов към спорта във всичките му форми."

Кост стана най-възрастният жив олимпийски шампион през януари след смъртта на унгарската гимнастичка Агнеш Келети.

Той израства близо до южния пристанищен град Тулон, а като дете се качва на дървена триколка. Отличавайки се на пистата, той е коронясан за шампион на Франция в преследването при аматьорите през 1947-а и печели бронзов медал на Световното първенство по колоездене през следващата година.

Шарл Кост печели олимпийско злато за Франция в мъжкото отборно преследване в първите Игри след Втората световна война, заедно със съотборниците си Пиер Адам, Серж Блусон и Фернан Деканали - квартет, известен като отбора ABCD. Победата им с близо 39 секунди пред Италия остава най-голямата разлика в олимпийската история.

След Олимпийските игри Кост става професионалист с отбора на Peugeot и постига престижна победа на Гран при на нациите през 1949 година, побеждавайки италианския колоездач Фаусто Копи.

Французинът приключва със състезателното колоездене през 1959 година, след като участва в две издания на Тур дьо Франс и четири Обиколки на Италия, според Елисейския дворец.

По-късно той започва нова кариера като инспектор по продажбите в "Гренел" - най-голямата пералня в Европа.

"Президентът на републиката и съпругата му отдават почит пред паметта на този шампион, който остави своя отпечатък върху историята на спорта и на нацията. Те изказват най-искрените си съболезнования на неговите близки и на всички любители на колоезденето", съобщиха от офиса на Макрон.

