Николай Желязков: С Лас Палмас или Олимпиакос ще бъде много по-тежко

Волейболистите на Левски София стартират участието си в тазгодишното издание на най-престижния европейски турнир - Шампионската лига. "Сините" започват от втори кръг на квалификациите в надпреварата, като се изправят срещу хърватския МОК Мурса (Осийек). Първата среща помежду им е днес (4 ноември), от 19:00 часа в Осийек.

Старши треньорът Николай Желязков заяви, че тимът му има своите шансове, а бонус е домакинството във втория мач.

"Ако трябва да гледаме картината до влизане в групите - ако този съперник е преодолим, то отборите на Лас Палмас или Олимпиакос в следващия кръг са с доста по-класни състезатели, ще бъде много по-тежко. Да не кажа, че те може би са фаворити.

Но ние имаме нашите шансове. Смятам, че ако сме добре, здрави и дадем най-добрия волейбол, на който сме способни, имаме тази възможност. И един бонус повече е, фактът, че вторите срещи са при нас. В такава конфигурация, когато се играе, знаете, че има златен гейм и той е на наш терен все пак. Надявам се да успеем да влезем в групите, защото това са мачове, които повдигат нивото на един отбор. Нашето участие през миналата година помогна за това, независимо, че губихме и спечелихме само една среща. Но двубоите, които направихме, много от тях бяха равностойни и близки. Те дадоха едно много високо ниво на волейбол. Когато теб те дърпа нагоре, няма как да е по-различен начин. Тези мачове ще дадат възможност на нашите млади момчета за първи път да се докоснат до този волейбол на най-високо ниво в Европа. Така, че това са само позитиви.“