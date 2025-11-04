Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Левски стартира участието си в Шампионската лига

Левски стартира участието си в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 09:05
  • 310
  • 0

Победителят в efbet Супер Волей и победител в efbet Суперкупа Левски София стартира участието си в Шампионската лига днес.

“Сините” гостуват на хърватския МОК Мурса (Осийек) днес от 19:00 часа в мач от 2-ия кръг на квалификациите на ШЛ.

Първи съдия на двубоя ще е италианката Илария Вани, а втори ще е Гюла Тилман от Унгария.

Най-вероятно старши треньорът на Левски София Николай Желязков няма да може да разчита на Гордан Люцканов, който се възстановява от пункция на коляното.

31 Левски София 3:1 Локомотив Авиа

Големите звезди на Мурса са разпределителят на националния отбор на Хърватия Бернард Баконжи и диагоналът Лео Андрич, който има сериозен опит в чуждестранни и отбори.

В последния си двубой в хърватската СуперСпорт Супер Лига МОК Мурса победи у дома в Осийек Центрометал с 3:0 (25:18, 25:19, 25:15).

“Сините” пък се наложиха у дома над Пирин (Разлог) с 3:0.

Сред картотекираните волейболисти на Левски в Шампионската лига е и 17-годиншният Мартин Татаров, брат на национала Георги Татаров, който дебютира успешно за шампионите при успеха срещу Пирин.

