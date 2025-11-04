Левски стартира участието си в Шампионската лига

Победителят в efbet Супер Волей и победител в efbet Суперкупа Левски София стартира участието си в Шампионската лига днес.

“Сините” гостуват на хърватския МОК Мурса (Осийек) днес от 19:00 часа в мач от 2-ия кръг на квалификациите на ШЛ.

Желязков: За да спечелим срещу Осиек, трябва да играем много добре

Първи съдия на двубоя ще е италианката Илария Вани, а втори ще е Гюла Тилман от Унгария.

Най-вероятно старши треньорът на Левски София Николай Желязков няма да може да разчита на Гордан Люцканов, който се възстановява от пункция на коляното.

Големите звезди на Мурса са разпределителят на националния отбор на Хърватия Бернард Баконжи и диагоналът Лео Андрич, който има сериозен опит в чуждестранни и отбори.

В последния си двубой в хърватската СуперСпорт Супер Лига МОК Мурса победи у дома в Осийек Центрометал с 3:0 (25:18, 25:19, 25:15).

“Сините” пък се наложиха у дома над Пирин (Разлог) с 3:0.

Сред картотекираните волейболисти на Левски в Шампионската лига е и 17-годиншният Мартин Татаров, брат на национала Георги Татаров, който дебютира успешно за шампионите при успеха срещу Пирин.