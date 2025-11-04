Популярни
Двама национали ще участват на турнир по бадминтон в Норвегия

  • 4 ное 2025 | 14:54
Двама национали ще участват на турнир по бадминтон в Норвегия

Двама български състезатели ще стартират на международния турнир по бадминтон "International Series" в Сандефьорд (Норвегия), който ще се проведе от 6 до 9 ноември.

Илиян Стойнов ще започне от основната схема при мъжете срещу квалификант, а Цветан Иванов ще бъде в квалификациите и в първия кръг срещу представителя на домакините Херман Колстьо.

В надпреварата са заявени близо 200 бадминтонисти.

Междувременно, националите до 19 години ще бъдат на турнир в Бялисток (Полша) от 7 до 9 ноември. Там ще играят Георги Рупцов, Стилиян Нановски, Радослав Стоев, Патрик Димитров, Йордан Йорданов, Мартин Стратиев, Десислава Каркадакова, Елена Попиванова и Виктория Попова.

