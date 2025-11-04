Популярни
Бебе в Марица (Пд)

  • 4 ное 2025 | 13:37
Бебе в Марица (Пд)

От Марица (Пловдив) се похвалиха с хубава новина. Президентът на клуба Йордан Влашки стана баща на малкия Данаил. Влашки е един от най-младите футболни президенти в българския футбол.

„Днешният 3 ноември завършва с една страхотна новина! Президентът на "Марица" Йордан Влашки и неговата любима станаха родители! Желаем на техния първороден син Данаил здраве и безгрижно детство! Сигурни сме, че той ще носи много гордост на своите родители! На младото семейство желаем светли дни, безоблачно бъдеще, безгранично щастие и много красиви моменти заедно!
Традицията продължава...“.

