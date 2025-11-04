Популярни
Шампионът на 400 метра Кели: Не погледнах назад след смяната на ръгбито с лека атлетика

  4 ное 2025
  • 219
  • 0
Шампионът на 400 метра Кели: Не погледнах назад след смяната на ръгбито с лека атлетика

Ирландецът Конър Кели постигна едно от най-забележителните представяния на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере, спечелвайки златен медал на 400 метра с нов национален рекорд за тази възрастова група от 45.83 секунди.

За родения в Лондон спринтьор, чиито семейни корени са в Дери и графство Мийт, победата е кулминацията на едно пътешествие, което започва не на пистата, а на ръгби игрището.

"Всъщност бях в академията на Harlequins. В началото играех във втора линия, защото бях висок, но след това ме преместиха на крилото, когато осъзнаха, че съм бърз“, обяснява Кели. "Отидох на пистата, за да подобря скоростта си за ръгбито, но така и не погледнах назад. Леката атлетика просто ме грабна.“

Преходът обаче не е бил мигновен. На миналогодишното Европейско първенство по лека атлетика до 18 години в Банска Бистрица Кели остава разочарован. "Не бях контузен, но бях посветил цялата година на атлетиката и просто нещата не се получиха. Беше ми трудно да го приема, но това ми даде огромен стимул. То ме тласна напред към Тампере, за да постигна това време.“

Тази година всичко си идва на мястото. "Атакувах силно първите 100 метра, поддържах темпото на правата, а след това, виждайки останалите около мен, получих допълнителен тласък за последните 100 метра. Не беше перфектно – исках да съм по-напред на 300-ия метър – но се получи. Винаги искам да подобрявам медалите си, да се справям по-добре всеки път.“

Атмосферата в ирландския отбор също изиграва своята роля. "Невероятно е – ние сме като семейство. Те винаги искат да са най-шумната подкрепа преди състезанието. Това те повдига. Все още ми липсва отборният дух от ръгбито, но с тази група усещането е същото.“

Със своята изрусена коса, блестяща под слънцето в Тампере, Кели изглеждаше като новото лице на ирландския спринт. Сега той се отправя към University of Texas в Остин, следвайки стъпките на Рашидат Аделеке.

"Развълнуван съм да отида там. Надявам се да имам толкова добра кариера, каквато има Рашидат“, каза той. "Това беше основната цел на сезона ми. Исках и рекорда на шампионата, но това ще трябва да почака. Следващия път.“

Снимки: Gettyimages

