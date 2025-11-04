Инфантино приветства допускането на жени на футболен мач в Иран

Президентът на Международната футболна централа (ФИФА) Джани Инфантино приветства като "окуражаващо развитие" присъствието на жени и момичета на футболния мач за Купа Хазфи в иранския град Машхад в неделя.

С малки изключения, на жените беше забранено присъствието на спортни събития в ислямската република след революцията през 1979 година, а ФИФА се сблъска с призиви мъжкият национален отбор на страната да бъде изваден от Световното първенство през 2022-ра заради казуса. Инфантино предпочита политика на лично ангажиране с ръководителите на страната и приветства достъпа до стадион "Имам Реза" за някои жени и момичета като още една стъпка напред.

"Бях много доволен да науча за присъствието на жени и момичета на мача в Иран. Това е окуражаващо развитие след срещата от иранския елита през декември миналата година в Исфахан, където присъстваха 45 000 жени и момичета, както и на техеранското дерби през 2023-та, когато на стадиона присъстваха 3000 жени и момичета", написа президентът на ФИФА в публикация в социалните мрежи.

Групата за правата на жените Open Stadiums, която води призивите за изключване на Иран от последното Световното първенство, коментира, че само ограничен брой жени са били допуснати до мача в неделя между двата клуба от по-ниски дивизии. Те също така отбелязаха, че двубоят се е провел на същия стадион, където Human Rights Watch съобщи, че десетки жени са били насилствено възпрепятствани да гледат квалификационен двубой за Световното първенство между Иран и Ливан през 2022 година.

Инфантино добави, че се надява да види по-голям напредък в отварянето за всички на футболните мачове в Иран и други части на света, където достъпът е ограничен. "Визията на ФИФА е да направи футбола достъпен за всички във всички части на света, защото нашата игра принадлежи на всеки, който желае да я изпита. Докато продължаваме диалога и усилията си със съответните органи по целия свят, за да направим футбола още по-глобален, се надявам да видя това развитие да продължи в положителна посока", заяви още той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages