Евтимов: За нас тази точка е много важна

Вратарят на Ботев (Враца) Димитър Евтимов говори след равенството 0:0 с ЦСКА 1948 в сблъсъка от 14-ия кръг на efbet Лига.

"Гостуващият отбор е един от водещите в първенството. За нас тази точка е много важна. Днес не спечелихме три, но и тази точка е важна за нас. Трябва да се защитаваш и да ти е суха мрежата, защото това ти гарантира поне една точка. Ние се защитаваме здраво.

Колективът е най-важното нещо. Новите попълнения вдигнаха нивото, но ние сме едно семейство. Не само в отбора, а и в целия град. Във Враца си върнах любовта към футбола", заяви той.