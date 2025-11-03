Иван Стоянов: Опитахме всичко, но не ни се получи

Наставникът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов даде мнението си след нулевото равенство срещу Ботев (Враца). 42-годишният специалист изрази надежда, че в следващия мач отборът му ще успее да реализира положенията си.

ЦСКА 1948 се "спъна" във Враца за кеф на Левски

"Не ни стигна един гол. Опитахме всичко възможно, но съперникът се защитаваше доста добре и не ни се получи, това е. Имахме възможности, просто не си ги вкарахме. Да, нямаше празни пространства, опитахме по всякакъв начин да превъртаме топката, но не се получаваше просто. Има такива мачове, трябва да го забравим бързо и да продължаваме напред. Искаме да играем със самочувствие, с вдигнати глави срещу Черно море.

Да, загубихме две точки тук, но не сме паднали. Трябва да се вдигнем и да играем като предния мач - срещу Янтра и Лудогорец. Имаме много класни футболисти, които знаят защо са тук и знаят каква е отговорността. Не е приятно, че ще сме без Диало, но имаме двама класни нападатели, надявам се да го заместят по най-добрия начин", каза бившият атакуващ халф на ЦСКА и Лудогорец.