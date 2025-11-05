Популярни
  Sportal.bg
  Баскетбол
  Сакраменто Кингс подписа с нигерийско тежко крило

Сакраменто Кингс подписа с нигерийско тежко крило

  • 5 ное 2025 | 19:57
  • 300
  • 0
Сакраменто Кингс подписа с нигерийско тежко крило

Въпреки че бъдещето му в НБА изглеждаше несигурно, Прешъс Ачиуа остава в светлината на прожекторите и ще продължи кариерата си в най-добрата лига в света.

Тежкото крило-център ще облече екипа на Сакраменто Кингс, а калифорнийци ще се лишат от услугите на Айзък Джоунс, за да освободят място в състава си за Ачиуа, от когото се очаква да добави сила и атлетизъм под коша за "Кралете".

26-годишният Ачиуа е избран под №20 в Драфта на НБА през 2020 г. от Маями Хийт. Играел още и за Торонто Раптърс, а за последно в НБА носи цветовете на Ню Йорк Никс. В предсезонния период нигериецът бе част от състава на Маями, но преди старта на новия сезон бе освободен от "Горещите".

Сакраменто е с 2 победи и 5 поражения от началото на сезона в НБА, а в следващия си мач, в четвъртък сутринта българско време, се изправя срещу Голдън Стейт Уориърс.

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Снимки: Gettyimages

