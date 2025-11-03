Ноа Лайлс и Асафа Пауъл обединиха усилия в помощ на жертвите на ураган в Ямайка

Олимпийският шампион на 100 метра Ноа Лайлс си партнира с пенсионираната ямайска спринтова легенда Асафа Пауъл, за да подкрепи усилията за подпомагане на жертвите на урагана Мелиса в Джорджс Вали, Сейнт Елизабет. Това е родният град на годеницата на Лайлс Джунел Бромфийлд.

Инициативата включваше даряването на стоки от първа необходимост като хранителни продукти и тоалетни принадлежности. Те бяха опаковани и раздадени от Асафа Пауъл, съпругата му Алишия и други доброволци.

Тяхното съвместно усилие имаше за цел да донесе утеха и надежда на жителите, чийто живот беше преобърнат от бурята.

Джунел Бромфийлд, която е родом от Сейнт Елизабет и бивша възпитаничка на St. Elizabeth Technical High School, сподели сърдечно послание във видео. В него тя изрази мотивацията си да се "отблагодари“ на общността, която е допринесла за нейното израстване.

Тя сподели, че е била дълбоко развълнувана, след като е видяла мащабните разрушения, причинени от урагана Мелиса. Бурята връхлетя югозападна Ямайка като ураган от категория 5 във вторник, оставяйки след себе си опустошение в Сейнт Елизабет и съседните енории.

"Общността винаги ми е помагала, независимо дали е било в гимназията, за да отида на Penn Relays, те събираха пари, возеха ме безплатно до училище… Така че наистина исках да се отблагодаря“, заяви Бромфийлд, цитирана от Jamaica Observer.

В публикация в своя профил в X Ноа Лайлс обяви, че чрез своята фондация Lyles Brothers Sports Foundation ще направи дарения в помощ на засегнатите от бедствието.

Той също така насърчи и други да допринесат с каквото могат, подчертавайки, че всяко дарение, независимо от размера, ще има значим принос за подпомагане на възстановителните дейности в Ямайка.

"Здравейте на всички! Фондацията Lyles Brothers Sports Foundation и Асафа Пауъл се обединяват, за да изпратят помощ на по-малките общности в Ямайка! Вече организирахме пътуване до Сейнт Елизабет“, написа той.

"Моля, помогнете ни да съберем пари за следващото ни пътуване, където ще се насочим към райони в Уестморланд и Трелони. Никоя сума не е твърде голяма или малка. БЛАГОДАРЯ ВИ!“

Сътрудничеството между Ноа Лайлс и Асафа Пауъл подчертава силата на спорта и солидарността, показвайки, че състраданието и общностният дух се простират далеч отвъд пистата.

