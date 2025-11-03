Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Световният атлетически тур в зала се разраства до рекорден брой състезания през 2026 г.

Световният атлетически тур в зала се разраства до рекорден брой състезания през 2026 г.

  • 3 ное 2025 | 19:13
  • 316
  • 0
Световният атлетически тур в зала се разраства до рекорден брой състезания през 2026 г.

Световният атлетически тур в зала ще се завърне през 2026 г. с наситен календар, включващ близо 80 състезания от всички нива. По-малко от три месеца преди първото събитие бяха обявени турнирите, които ще се проведат в 24 държави в Азия, Европа и Северна Америка. Бяха потвърдени и дисциплините, които ще носят точки за генералното класиране.

Турът се разрасна значително – от седем състезания през 2020 г. до 77 обявени до момента за сезон 2025-26. Предстоящото издание на Световния тур в зала започва на 13 декември в Букурещ, Румъния (категория „Challenger“), и ще приключи на 12 март в Упсала, Швеция (категория „Silver“).

Веригата включва осем турнира от най-високото (златно ниво), като първият от тях е в Бостън (САЩ) на 24 януари. Финалът на златната серия ще бъде в Торун (Полша) на 22 февруари. Това ще позволи на атлетите да се подготвят за Световното първенство по лека атлетика в зала Торун 26 от 20 до 22 март.

Календар на златните турнири от Световния атлетически тур в зала за 2026 г.
24 януари: New Balance Indoor Grand Prix – Бостън, САЩ
1 февруари: Millrose Games – Ню Йорк, САЩ
3 февруари: Czech Indoor Gala – Острава, Чехия
6 февруари: World Indoor Tour Gold Madrid 2026 – Мадрид, Испания
8 февруари: INIT Indoor Meeting Karlsruhe – Карлсруе, Германия
11 февруари: Belgrade Indoor Meeting – Белград, Сърбия
19 февруари: Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais Trophee EDF – Лиевен, Франция
22 февруари: ORLEN Copernicus Cup – Торун, ПолшаТочкуване

Дисциплините, които носят точки в Световния атлетически тур в зала, се сменят всяка година. За 2026 г. дисциплините в златните турнири ще бъдат:

Жени: 400 м, 1500 м, 60 м с препятствия, скок на височина, скок на дължина
Мъже: 60 м, 800 м, 3000 м/5000 м, овчарски скок, троен скок, тласкане на гюле

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Матата ще преследва още слава в полумаратона на Бостън

Матата ще преследва още слава в полумаратона на Бостън

  • 3 ное 2025 | 14:44
  • 304
  • 0
Сифан Хасан призна, че се страхува от Обири: Тя е звяр

Сифан Хасан призна, че се страхува от Обири: Тя е звяр

  • 3 ное 2025 | 14:37
  • 303
  • 0
Фърдинанд Оманяла: Талантът е пропилян дар без упорит труд

Фърдинанд Оманяла: Талантът е пропилян дар без упорит труд

  • 3 ное 2025 | 14:30
  • 347
  • 0
Японският спринтьор, който бяга по-бързо от Юсейн Болт, разкри следващата си голяма цел

Японският спринтьор, който бяга по-бързо от Юсейн Болт, разкри следващата си голяма цел

  • 3 ное 2025 | 13:15
  • 5322
  • 0
Кипруто коментира наказанието на своя тренировъчен партньор: Мисля, че беше подведен

Кипруто коментира наказанието на своя тренировъчен партньор: Мисля, че беше подведен

  • 3 ное 2025 | 13:01
  • 490
  • 0
Елиуд Кипчоге отхвърли слуховете за оттегляне и обяви нова голяма мисия след 17-ото място в Ню Йорк

Елиуд Кипчоге отхвърли слуховете за оттегляне и обяви нова голяма мисия след 17-ото място в Ню Йорк

  • 3 ное 2025 | 12:49
  • 1651
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Вр) 0:0 ЦСКА 1948, греда за "червените" и подминато спорно положение за дузпа

Ботев (Вр) 0:0 ЦСКА 1948, греда за "червените" и подминато спорно положение за дузпа

  • 3 ное 2025 | 19:37
  • 15038
  • 94
Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

  • 3 ное 2025 | 17:51
  • 26022
  • 22
Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

  • 3 ное 2025 | 15:07
  • 57990
  • 171
ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

  • 3 ное 2025 | 15:43
  • 20130
  • 8
Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

  • 3 ное 2025 | 12:41
  • 32508
  • 127
Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

  • 3 ное 2025 | 10:17
  • 8034
  • 13