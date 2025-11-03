Световният атлетически тур в зала се разраства до рекорден брой състезания през 2026 г.

Световният атлетически тур в зала ще се завърне през 2026 г. с наситен календар, включващ близо 80 състезания от всички нива. По-малко от три месеца преди първото събитие бяха обявени турнирите, които ще се проведат в 24 държави в Азия, Европа и Северна Америка. Бяха потвърдени и дисциплините, които ще носят точки за генералното класиране.

Турът се разрасна значително – от седем състезания през 2020 г. до 77 обявени до момента за сезон 2025-26. Предстоящото издание на Световния тур в зала започва на 13 декември в Букурещ, Румъния (категория „Challenger“), и ще приключи на 12 март в Упсала, Швеция (категория „Silver“).

Веригата включва осем турнира от най-високото (златно ниво), като първият от тях е в Бостън (САЩ) на 24 януари. Финалът на златната серия ще бъде в Торун (Полша) на 22 февруари. Това ще позволи на атлетите да се подготвят за Световното първенство по лека атлетика в зала Торун 26 от 20 до 22 март.

Календар на златните турнири от Световния атлетически тур в зала за 2026 г.

24 януари: New Balance Indoor Grand Prix – Бостън, САЩ

1 февруари: Millrose Games – Ню Йорк, САЩ

3 февруари: Czech Indoor Gala – Острава, Чехия

6 февруари: World Indoor Tour Gold Madrid 2026 – Мадрид, Испания

8 февруари: INIT Indoor Meeting Karlsruhe – Карлсруе, Германия

11 февруари: Belgrade Indoor Meeting – Белград, Сърбия

19 февруари: Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais Trophee EDF – Лиевен, Франция

22 февруари: ORLEN Copernicus Cup – Торун, ПолшаТочкуване

Дисциплините, които носят точки в Световния атлетически тур в зала, се сменят всяка година. За 2026 г. дисциплините в златните турнири ще бъдат:

Жени: 400 м, 1500 м, 60 м с препятствия, скок на височина, скок на дължина

Мъже: 60 м, 800 м, 3000 м/5000 м, овчарски скок, троен скок, тласкане на гюле

Снимки: Gettyimages