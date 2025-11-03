Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Победителите в плувния турнир "Стефан Попов-Замората" бяха излъчени сред 550 участващи деца

Победителите в плувния турнир "Стефан Попов-Замората" бяха излъчени сред 550 участващи деца

  • 3 ное 2025 | 18:13
  • 340
  • 0
Победителите в плувния турнир "Стефан Попов-Замората" бяха излъчени сред 550 участващи деца

Над 550 деца от 43 клуба участваха в 27-мото издание на най-старото плувно състезание в България "Стефан Попов-Замората". По традиция веднага след официалното откриване в басейна имаше специална серия с участието на големи шампиони в живота - деца от фондация "Воден път". Препълнилите трибуните на басейна "Спартак" в София не спряха да аплодират бурно децата със специфични потребности, които демонстрираха своята воля и любов към плуването. Те бяха и първите, получили награди от министъра на младежта и спорта Иван Пешев, изпълнителния директор на Българския спортен тотализатор Любомир Петров, президента на Българската федерация по плувни спортове Георги Аврамчев и легендата в маратонското плуване и основен организатор на "Замората" Петър Стойчев. На басейна бяха също синът на Замората - Бранимир Попов, както и треньорът Красимир Туманов, основател на турнира.

Освен медалистите в различните дисциплини и възрасти в 27-мото издание на състезанието по традиция бяха определени и най-добрите в петте възрастови групи при момчетата и момичетата. Класирането се изготвя по точки от Световната федерация по плуване, спрямо съответния световен рекорд.

Купите за най-добри при момичетата получиха Стефани Кременлиева от "Левски“ (възраст 15-17 г.), Ема Димитрова от клуб ВСИ (възраст 13-14 г.), Мила Димитрова от "Олимп" (възраст 11-12 г.), Ренета Динкова от "Левски" (възраст 9-10 г.) и Ася Николова от "Сандански" (възраст до 8 г.).

Купите за най-добри при момчетата заслужиха Адриан Йонинов от "Спринт" (възраст 15-17 г.), Николай Стоев от "Акулите" (възраст 13-14 г.), Димитър Георгиев от "Добруджа" (възраст 11-12 г.), Иван Христов от "Вихрен" (възраст 9-10 г.) и Матиас Бута от "Вихрен" (възраст до 8 г.).

Състезанието, организирано от плувен клуб "Левски", се провежда от 1998 година, а от 2004 година носи името на Стефан Попов-Замората в памет на големия плувец и треньор. То събира най-добрите млади състезатели.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

Камелия Стоименова подобри дългогодишен рекорд на Таня Богомилова

Камелия Стоименова подобри дългогодишен рекорд на Таня Богомилова

  • 3 ное 2025 | 10:38
  • 885
  • 1
Два национални рекорда в плуването за бургаски възпитаник на СК Акулите

Два национални рекорда в плуването за бургаски възпитаник на СК Акулите

  • 2 ное 2025 | 16:44
  • 2666
  • 0
Министър Пешев откри турнира "Замората"

Министър Пешев откри турнира "Замората"

  • 1 ное 2025 | 17:52
  • 1165
  • 0
WADA опроверга медиен гигант, че издирва лица, разобличили китайския допинг скандал

WADA опроверга медиен гигант, че издирва лица, разобличили китайския допинг скандал

  • 30 окт 2025 | 12:18
  • 433
  • 0
Плувкиня получи петгодишно наказание заради отказ от тест за полова принадлежност

Плувкиня получи петгодишно наказание заради отказ от тест за полова принадлежност

  • 30 окт 2025 | 11:52
  • 30694
  • 26
World Aquatics подкрепи руснаците за участие на Европейското първенство

World Aquatics подкрепи руснаците за участие на Европейското първенство

  • 30 окт 2025 | 11:41
  • 572
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Вр) 0:0 ЦСКА 1948, греда за "червените" и подминато спорно положение за дузпа

Ботев (Вр) 0:0 ЦСКА 1948, греда за "червените" и подминато спорно положение за дузпа

  • 3 ное 2025 | 19:37
  • 14889
  • 94
Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

Локомотив (София) прекъсна дългата си серия без успех в еfbet Лига!

  • 3 ное 2025 | 17:51
  • 25882
  • 22
Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

  • 3 ное 2025 | 15:07
  • 57797
  • 171
ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

  • 3 ное 2025 | 15:43
  • 20039
  • 8
Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

  • 3 ное 2025 | 12:41
  • 32440
  • 125
Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

  • 3 ное 2025 | 10:17
  • 8007
  • 13