  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Алмгрен планира дубъл на 5000 и 10 000 метра в Бирмингам през 2026 г.

Алмгрен планира дубъл на 5000 и 10 000 метра в Бирмингам през 2026 г.

  • 3 ное 2025 | 15:34
  • 219
  • 0
Алмгрен планира дубъл на 5000 и 10 000 метра в Бирмингам през 2026 г.

След изключително успешен сезон, включващ три европейски рекорда и бронзов медал на 10 000 метра от Световното първенство по лека атлетика в Токио, шведската звезда Андреас Алмгрен вече е насочил поглед към 2026 година.

Малко вероятно е Алмгрен да участва на Европейското първенство по крос кънтри в Лагоа или в сезона в зала през 2026 г. Вместо това 30-годишният атлет се концентрира върху натовареното лято, което включва Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Там шведът ще се стреми към титли и в двете дисциплини – 5000 и 10 000 метра.

Алмгрен все още няма медал от голямо европейско първенство при мъжете. Той има нещастието да е завършвал на четвърто място в четири различни дисциплини на големи европейски форуми, като последният такъв случай беше на Европейското първенство в зала в Апелдорн през 2025 г., където остана на крачка от подиума в бягането на 3000 метра.

По пътя към Бирмингам Алмгрен ще се пробва на по-къса дистанция, като ще участва на 1500 метра на домашна сцена в Стокхолм в рамките на Диамантената лига на 7 юни. Там той ще се изправи не само срещу силна международна конкуренция, но и срещу сънародника си Самуел Пилстрьом, който тази година подобри именно рекорда на Алмгрен на 1500 метра.

"Това е дуел, за който отдавна настоявам. И двамата сме говорили за това и смятаме, че ще бъде наистина забавно, ако се случи“, заяви Алмгрен.

Неговото най-добро постижение от 3:32.00 от 2023 г. беше национален рекорд на Швеция, докато Пилстрьом не го подобри на 3:30.87 в Рим този юни.

През 2025 г. Алмгрен постави един от трите си европейски рекорда именно в Стокхолм, печелейки на 5000 метра с време 12:44.27. Това се случи само мигове след като Арманд Дуплантис подобри световния рекорд в овчарския скок, превръщайки тези 10 минути в еуфорични за шведската атлетика.

Шведът завърши сезона си с още два европейски рекорда на шосе във Валенсия. След като през януари стана първият европеец, слязъл под 27 минути на 10 км с време 26:53, Алмгрен счупи още една бариера, превръщайки се в първия европеец, пробягал полумаратон под 59 минути. Той финишира за 58:41, подобрявайки стария европейски рекорд с повече от половин минута.

Освен Бирмингам, Алмгрен е набелязал и три други големи шампионата, включително Световното първенство по шосейно бягане в Копенхаген на 19-20 септември 2026 г.

"Предстои ни много интересен завършек с финала на Диамантената лига, Ultimate Championship и Световното първенство по шосейно бягане“, каза Алмгрен, който може да участва или на 5 км, или в полумаратона.

Снимки: Gettyimages

