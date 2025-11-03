Тенисистка се връща на корта след 7 месеца грижа за психичното здраве

Сара Сорибес Тормо (29 години, 331 WTA), носителка на бронзов медал от Олимпийските игри в Париж на двойки, ще се завърне в състезанията в края на тази година, след седеммесечна пауза, посветена на грижата за психичното ѝ здраве.

В средата на април тази година Сара Сорибес обяви, че ще си вземе състезателна пауза, тъй като е загубила желанието си да тренира, да се усъвършенства и дори да ходи на турнири, и иска да отдели време за себе си.

След 7 месеца 29-годишната тенисистка ще се завърне на корта и разказа за процеса, през който е преминала от април досега.

„Този процес ме направи по-силна, но и по-човечна. Страхувах се да изляза отново на корта, но когато го направих, почувствах смесица от нервност, уважение и щастие. Беше прекрасно и ми напомни защо обичам този спорт“, започна Сорибес, цитирана от Marca.

„Бяха много специални месеци. За първи път от дълго време успях да спра, да дишам и да живея живота си без постоянния натиск на състезанието. Правих неща, които винаги съм искала, но за които никога не намирах време: научих се да свиря на пиано, практикувах йога, прекарвах много време със семейството си... Мисля, че това беше едно от най-добрите решения в живота ми“, добави номер 331 в света.

Сорибес обясни накратко причината, поради която е решила да си вземе почивка от тениса, и изрази гордост от направената стъпка.

„От известно време усещах, че нещо не е наред, че умът ми се нуждае от почивка. Страдах много месеци на тенис корта и решението не беше лесно. Като спортист имаш усещането, че се проваляш, че не трябва да спираш. Но разбрах, че грижата за себе си е най-важното нещо. Много съм горда, че направих тази стъпка“, каза носителката на бронзов медал от Париж.

„Научих стойността на това да говориш, да търсиш помощ и да не криеш какво ти се случва. Дълго време се опитваш да продължиш напред, без да показваш слабост, но когато се осмелиш да споделиш, когато го кажеш на глас, нещо се променя. Чувстваш се изслушан, разбран, и това вече е огромна стъпка. Научих се също така да бъда по-добра към себе си, да не изисквам толкова много и да приемам, че има добри и по-малко добри моменти, и че всички те са част от пътя“, заяви Сорибес.

Готова да се завърне на корта, Сара Сорибес завърши своето изказване, говорейки за това как е възвърнала страстта си към спорта:

„Започнах отново да се наслаждавам на спорта без напрежение, просто за удоволствие. Физически се чувствах добре и това ми даде увереност и много психическа сила. Почувствах, че искам да се върна, но по друг начин, с друга перспектива. Мисля, че дойде в идеалния момент. Aко бях чакала повече, може би щеше да ми е трудно да намеря отново този импулс.“

Сара Сорибес Тормо ще участва в няколко турнира в Латинска Америка в края на този сезон.

Следвай ни:

Снимки: Imago