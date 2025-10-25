Хетафе прекъсна негативната серия, след като удари Атлетик Билбао като гост

Хетафе прекъсна серията си от пет поредни мача без победа в Ла Лига, след като надделя с 1:0 над Атлетик Билбао на "Сан Мамес". Единственото попадение отбеляза Борха Майорал в 75-ата минута. След този резултат двата отбора са с еднакъв точков актив и заемат съответно осмо и девето място във временното класиране.

Първото полувреме бе лишено от интересни ситуации, като единственото изключение бе удар на Сансет в добавеното време, спасен от Давид Сория. Това бе и единственият точен изстрел преди почивката. Втората част бе малко по-динамична. Гостите взеха преднина в 75-ата минута, когато центриране отдясно на Мартин бе засечено с глава от Лисо. Симон изби, но Борха Майорал направи добавка.

В 86-ата минута Мартин прати с глава топката във вратата на домакините за втори път, но попадението бе отменено заради засада на Майорал. В края Сория спаси удар на Нико Уилямс, който иначе разочарова с представянето си в днешния двубой.

Снимки: Gettyimages