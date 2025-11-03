Популярни
Японският спринтьор, който бяга по-бързо от Юсейн Болт, разкри следващата си голяма цел

  3 ное 2025 | 13:15
  • 683
  • 0
Японската спринтьорска сензация Сорато Шимизу разкри следващата си амбиция, докато кариерата на тийнейджъра продължава да процъфтява. По-рано тази година Шимизу постави световен рекорд за юноши до 18 години, като пробяга 100 метра в Хирошима за точно 10.00 секунди.

Той вече е записал по-бързо време на 100 метра от това, което Юсейн Болт е постигал на 20-годишна възраст, въпреки че ямайската легенда се е фокусирала върху 200 метра, а не върху 100 метра в тийнейджърските си години.

16-годишният талант беше включен в състава на Япония за Световното първенство по лека атлетика през септември като един от осемте състезатели в мъжката щафета 4х100 метра.

Ръководителят на делегацията Ямазаки Казухико изрази желание да се възползва от неразкрития потенциал на Шимизу, заявявайки по време на обявяването на отбора:

"Той пробяга 10.00 секунди като ученик. Много му е трудно да се състезава редовно на ниво мъже предвид правилата, но ние разчитаме на неговия потенциал, който му позволи да постигне това време. Искахме да си осигурим възможно най-много опции.“

Шимизу беше резерва и макар да не участва в състезание, опитът несъмнено е бил полезен за младия атлет.

Сега Шимизу очерта олимпийските си амбиции, като се стреми да счупи рекорди и да пробяга дистанцията под 10 секунди, когато навърши 17 години през февруари.

"Сега съм на 16, а догодина, когато стана на 17, се надявам да сляза под 10 секунди. След това, след три години, когато съм на 19-20, искам да се състезавам на Олимпийските игри в Лос Анджелис. Искам да пробягам дистанцията за под 10 секунди, докато все още съм в гимназията, така че засега работя за това.“

Шимизу предизвиква огромен интерес, но приема възхода си към славата спокойно.

"Хората научиха за мен. Осъзнавам, че сега повече хора ме наблюдават. Усещам подкрепата в това отношение“, каза той. "Хубаво е да имаш хора, които те подкрепят. Наистина не усещам голямо напрежение.“

Следвай ни:

Снимки: Imago

