Movember x Sportal.bg: пет години, в които разбиваме мълчанието, рушим табута и връщаме силата на думите

  • 5 ное 2025 | 10:38
Живеем в свят, в който мъжете често носят тежестта на мълчанието, а силата се измерва с това колко дълго могат да издържат на болка и дискомфорт, без да поискат помощ. Ние решихме да променим това. Вече пет години Movember x Sportal.bg е не просто медийна кампания, а истинско движение – символ на подкрепа, осъзнатост и промяна, което докосна живота на хиляди хора.

Започнахме с една ясна и жизненоважна идея: мъжкото здраве не трябва да бъде тема табу. В страна, където ракът на простатата е най-често диагностицираният рак сред мъжете, а редовните прегледи често се възприемат като признак на слабост, ние избрахме да говорим. И не просто да говорим – избрахме да действаме.

"Мъжете не говорят за здравето си"

Бяхме чували тази фраза безброй пъти преди да започнем проекта "Movember x Sportal.bg". Но ние доказахме, че може да бъде различно. Когато преди пет години решихме да превърнем ноемврийската кампания в нещо по-дълбоко и по-значимо, целта ни беше ясна - да събудим дискусия около темите, които засягат мъжкото здраве, да отворим очите на хората и да покажем, че говоренето за проблемите не е слабост, а сила.

Movember е много повече от символа на мустака. Това е движение за смелостта да говорим открито за трудните теми, за важността на профилактиката и за силата да подкрепяме един друг. Тази кампания е за вас – за хората зад историите, за смелостта да споделяте, за решимостта да се променяте и за общността, която изградихме заедно.

Пет години на доверие, споделени преживявания и вдъхновение стоят зад нас. Но най-важното е пред нас – още истории, още промени, още животи, които можем да спасим заедно. Защото Movember не е просто един месец. Movember е за цял живот.

Включете се и вие на movember.sportal.bg

