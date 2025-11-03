Валентин Пейчев: Лошото е, че се играе добре, но не можем да бием

Популярни
Старши треньорът на ФК Рилци Валентин Пейчев беше разочарован от новото поражение на неговия тим. „Червено-жълтите“ отстъпиха с 0:1 в домакинството си на Септември (Тервел), но играха добре и имаха отличен шанс да стигнат до равенството в самия край, но удариха греда.

„Имахме само едно положение, нищо друго. Не знам какво да кажа вече. Хората идват на стадиона и са доволни от играта, но трябва да се трупат и точки. Лошото е, че се играе добре, но не можем да бием. Може някой да ни е проклел. Греда в последната минута и след това удар, който, ако беше точен, нямаше как да бъде спасен. Лошото е, че нямаме и футболисти, защото много липсват. Днес бяхме с група от само 14 играчи“, сподели Пейчев след края на срещата.

ФК Рилци вече е на предпоследната 16-та позиция в класирането с актив от само 4 точки. В следващия кръг тимът гостува на новака СФК Светкавица 2014 (Търговище).

