  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Цветомир Найденов след Черно море - Лудогорец: Нули! Любимото ми

  • 2 ное 2025 | 19:53
  • 4455
  • 4

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с публикация във "Фейсбук" веднага след края на срещата от efbet Лига между Черно море и Лудогорец, завършила 0:0. С получения резултат шампионите загубиха две точки в битката за върха.

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки
Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

"Нули. Любимото ми", написа бизнесменът след последния съдийски сигнал на стадион "Тича". Утре "червените" от Бистрица гостуват на Ботев (Враца). При успех под Околчица ЦСКА 1948 ще доближи водача на Левски на три точки разлика и ще увеличи своя аванс пред Лудогорец на осем пункта и мач в повече.

