
Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна а върха

  • 3 ное 2025 | 10:17
Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна а върха

Най-добрият български тенисист Григор Димитров изпадна от топ 40 на световната ранглиста на АТР за първи път от 25 август 2019 година, когато беше 78-и. Димитров има 1180 точки и регистрира спад с шест позиции, след като преди седмица беше на 38-ото място.

34-годишният българин не беше играл повече от три месеца и половина заради лечение на контузия на гръден мускул, която получи в началото на юли в четвъртия кръг на "Уимбълдън".  След това се върна на корта за турнира от сериите "Мастърс" в Париж, където преодоля едип съперник, но след това точно преди мача с Даниил Медведев (Русия) се отказа. Това нямаше как да му даде тласък и той слезе още в подреждането на АТР.

От българите, които се намират в топ 1000, малък скок демонстрираха Илиян Радулов, Пьотр Нестеров, Адриан Андреев и Анас Маздрашки.

Има промяна на върха и това е завръщането там на Яник Синер (Италия), който след два месеца измести Карлос Алкарас. През изминалата седмица Синер спечели именно Мастърса в Париж и вече оглавява подреждането с 11 500 точки. Алкарас е след него с 11 250, а третото място е за Александър Зверев (Германия) с 5560 точки.

