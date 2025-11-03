Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Близо 400 фигуристи от 34 държави на "Денкова-Стависки къп"

Близо 400 фигуристи от 34 държави на "Денкова-Стависки къп"

  • 3 ное 2025 | 09:30
  • 294
  • 0
Близо 400 фигуристи от 34 държави на "Денкова-Стависки къп"

Близо 400 фигуристи от 34 нации ще участват в тазгодишното издание на международния турнир по фигурно пързаляне "Денкова-Стависки къп". Сред заявените са и състезателите от Хонконг, Китай, Мексико, Еквадор, Австрали, Бразилия.

В Зимния дворец на спорта в София надпреварата започва в сряда (5 ноември) с най-малките възрастови групи и ще завърши в неделя (9 ноември).

Най-добрите български фигуристи във всички категории и възрастови групи са заявени за участие. За първи на живо българската публика ще има възможност да види състезание по набиращата все по-голяма популярност дисциплина соло денс.

С интерес се очаква и представянето на юношеската танцова двойка Силвия Лутай и Константин Ткаченко, която се подготвя при Алексей Горшков в Москва. Двамата, както и представящите Италия Мелиса Качова и Иван Морозов, ще са извън класирането, заради продължаващ процес с формалности с документи.

Турнирът започва в 10:00 часа в сряда. Входът за публиката е свободен!

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Иля Малинин постави нов световен рекорд за най-висок резултат за волна програма по време на Гран При на Канада

Иля Малинин постави нов световен рекорд за най-висок резултат за волна програма по време на Гран При на Канада

  • 3 ное 2025 | 02:40
  • 731
  • 0
Монреал Канейдиънс надви Отава Сенатърс и оглави класирането в Атлантическата дивизия на НХЛ

Монреал Канейдиънс надви Отава Сенатърс и оглави класирането в Атлантическата дивизия на НХЛ

  • 2 ное 2025 | 10:44
  • 904
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 2 ное 2025 | 06:58
  • 1378
  • 0
Якоб Маркстрьом продължи договора си с Ню Джързи Девилс

Якоб Маркстрьом продължи договора си с Ню Джързи Девилс

  • 1 ное 2025 | 19:53
  • 537
  • 0
Анахайм подчини Детройт след 4 точки на Лео Карлсон

Анахайм подчини Детройт след 4 точки на Лео Карлсон

  • 1 ное 2025 | 09:59
  • 959
  • 0
Колорадо подчини Вегас в битката на лидерите на Запад

Колорадо подчини Вегас в битката на лидерите на Запад

  • 1 ное 2025 | 09:29
  • 1990
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

  • 2 ное 2025 | 19:20
  • 69527
  • 223
Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 112410
  • 251
Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

  • 3 ное 2025 | 07:44
  • 3303
  • 5
Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

  • 3 ное 2025 | 07:15
  • 3781
  • 4
Милан надхитри Рома в зрелищен мач с измамлив резултат

Милан надхитри Рома в зрелищен мач с измамлив резултат

  • 2 ное 2025 | 23:45
  • 28089
  • 19
Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико

Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико

  • 2 ное 2025 | 21:25
  • 36700
  • 81