  1. Sportal.bg
  2. Овиедо
  3. Овиедо и Осасуна показаха защо са на дъното

Овиедо и Осасуна показаха защо са на дъното

  • 4 ное 2025 | 00:32
  • 201
  • 0

Овиедо не успя да надвие гостуващия Осасуна в последния мач от 11-тия кръг на Ла Лига. Срещата на "Нуево Карлос Тартиере" приключи 0:0, което беше разочароващо и за двата отбора. Домакините останаха в зоната на изпадащите, като след тях е единствено Жирона, а Осасуна е на 15-а позиция, но само на две точки над чертата.

Двубоят беше равностоен, макар че Овиедо нападаше повече, докато гостите от Памплона предпочитаха да действат прибрано и да разчитат на епизодични контраатаки.

Овиедо имаше ранен шанс да поведе, но Илиас Чаира не съумя да преодолее Серхио Ерера, който предвидливо излезе и попречи на нападателя да нанесе по-точен удар. В средата на полувремето стражът на домакините Аарон Ескандел също демонстрира класа с две много стабилни намеси

Много от интересните моменти в двубоя идваха след статични положения. В 66-ата минута Федерико Виняс засече центриране от корнер, но Серхио Ерера внимаваше.

Осасуна пропусна да измъкне пълния комплект точки в 73-тата минута, когато Абел Бретонес се отскубна по левия фланг и шутира, но право в ръцете на Ескандел.

Следващият мач на Овиедо е като гост на Атлетик Билбао, а Осасуна ще играе срещу Севиля.

Снимки: Gettyimages

