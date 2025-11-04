Съндърланд пропусна да изпревари Ман Сити и Ливърпул

Съндърланд и Евертън завършиха 1:1 в последен мач от 10-ия кръг на Премиър лийг. Илиман Ндиайе даде преднина на "карамелите" с много красив гол в 15-ата минута, но в самото начало на второто полувреме ветеранът Гранит Джака изравни. Последва мощен натиск на "черните котки", които пропуснаха няколко шанса да осъществят пълен обрат.

Съндърланд е 4-ти в класирането с 18 точки, но при успех щеше да изпревари Манчестър Сити и Ливърпул, настанявайки се на втората позиция. Отборът на Режис Льо Брис обаче остава непобеден на своя "Стейдиъм ъф Лайт" и още веднъж не загуби, след като първи получи гол. Евертън е на 14-то място с 12 точки, колкото има и Нюкасъл.

Евертън започна по-компактно, а Илиман Ндиайе сътвори истински шедьовър след четвърт час игра. Сенегалецът като на шега премина през цялата защита на Съндърланд, а премереният му удар с левия крак не остави никакви шансове на Робин Рьофс, който само изгледа полета на топката към мрежата.

До почивката "карамелите" създадоха още две чисти положения. Първо, Тиерно Бари направи един от пропуските на сезона, като от няколко метрастреля над вратата. Джак Грийлиш пък уцели гредата.

В началото на втората част Съндърланд отвърна на удара. Защитата на Евертън не успя да изчисти топката далеч от наказателното си поле, а шутът на Гранит Джака се отклони от Джеймс Тарковски и заблуди Джордан Пикфорд - 1:1.

Стражът на Евертън се завърна на терена на бившия с клуб и блесна с отлично спасяване след изстрел на Уилсон Исидор. Норди Мукиеле също можеше да донесе победата на домакините, но ударът му беше неточен.

Евертън игра много предпазливо след почивката и единствено далечен удар на защитника Виталий Миколенко накара Рьофс да се намесва решително.

В следващия кръг Съндърланд ще посрещне Арсенал, а Евертън ще посрещне Фулъм.

Снимки: Gettyimages