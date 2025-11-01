Популярни
Пари Сен Жермен грабна победата в последната секунда

  • 1 ное 2025 | 20:09
  • 1381
  • 3
Пари Сен Жермен грабна победата в последната секунда

С гол буквално в последната секунда Пари Сен Жермен надви Ница с 1:0 като домакин в двубой от 11-тия кръг на френския елит. Резервата Гонсало Рамош “запали” “Парк де Пренс” точно при изтичането на 4-минутното добавено време на втората част, засичайки с глава на празна врата. Този триумф гарантира на златните медалисти, че ще бъдат на върха и след този кръг.

Наставникът на парижани Луис Енрике реши да даде почивка на Усман Дембеле и Фабиан Руис преди тежкия сблъсък с Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига, като двамата не бяха сред титулярите. Все пак те се появиха през втората част, след като попадение не падаше.

Европейският шампион успя да създаде много положения, но отправени 27 удара към вратата не давах резултат. Голът все пак дойде от 28-ия, който беше дело на Рамош. Веднага след попадението реферът даде край на двубоя.

От 15 мача досега във всички турнири ПСЖ има 11 победи и само една загуба.

Поражението за Ница идва след три поредни успеха в Лига 1. Тимът участва и в Лига Европа, където в четвъртък ще приеме Фрайбург.

