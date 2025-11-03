Нова интригуваща нощ в НБА

Днес ще станем свидетели на поредната интригуваща нощ в НБА. Ще се изиграят общо осем срещи и очакваме да се получат доста интересни битки.
Нощта започна с ранен двубой между Оклахома Сити Тъндър и Ню Орлиънс Пеликанс, завършил с разгромен успех за шампионите със 137:106.
В 01:00 часа се играят нови четири мача. Бруклин Нетс приема Филаделфия 76.
Междувременно е и доста интригуващ двубой между Кливланд Кавалиърс и Атланта Хоукс.
Тогава е и срещата между Торонто Раптърс и Мемфис Гризлис.
Четвъртият мач по това време е между Шарлът Хорнетс и Юта Джаз.
В 02:00 часа предстои гореща битка на Изток между Ню Йорк Никс и Чикаго Булс.
С час по-късно пък стартират Финикс Сънс и Сан Антонио Спърс.
За финал е оставен мачът между Лос Анджелис Лейкърс и Маями Хийт.
