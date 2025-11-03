Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  3. Нова интригуваща нощ в НБА

Нова интригуваща нощ в НБА

  • 3 ное 2025 | 01:08
  • 420
  • 0
Днес ще станем свидетели на поредната интригуваща нощ в НБА. Ще се изиграят общо осем срещи и очакваме да се получат доста интересни битки.

Нощта започна с ранен двубой между Оклахома Сити Тъндър и Ню Орлиънс Пеликанс, завършил с разгромен успех за шампионите със 137:106.

В 01:00 часа се играят нови четири мача. Бруклин Нетс приема Филаделфия 76.

Междувременно е и доста интригуващ двубой между Кливланд Кавалиърс и Атланта Хоукс.

Тогава е и срещата между Торонто Раптърс и Мемфис Гризлис.

Четвъртият мач по това време е между Шарлът Хорнетс и Юта Джаз.

В 02:00 часа предстои гореща битка на Изток между Ню Йорк Никс и Чикаго Булс.

С час по-късно пък стартират Финикс Сънс и Сан Антонио Спърс.

За финал е оставен мачът между Лос Анджелис Лейкърс и Маями Хийт.

