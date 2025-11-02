Неочаквано луд сблъсък между новаците в Бундеслигата

Кьолн надви Хамбургер ШФ с 4:1 в превърнал се в драма дуел на новаците в германския елит. Гостите завършиха с девет души, но до началото на добавеното време изоставаха само с 1:2 и пропуснаха да изравнят. След това “козлите” реализираха още две попадения, за да набъбне резултатът.

Два гола на Хамбургер ШФ не бяха признати по различни причини, а решението на рефера Даниел Шлагер да покаже двата червени картона нажежиха страстите още повече.

Иначе до началото на второто полувреме Кьолн вече беше дръпнал с два гола след точни удари на Рагнар Ахе (25’) и Флориан Кайнц (48’).

Две минути след втория гол гостите реализираха, но ВАР се намеси и съдията видя нарушение в атака, заради което не призна попадението.

В 61-вата Жан-Люк Домпе все пак намали резултата, но десетина минути по-късно още един гол на “шпортферайн” не беше зачетен - този път заради тънка засада.

Това изнерви тима от пристанищния град и дойде ред на червените картони. Имануел Ферай влезе като резерва в 77-ата и до 79-ата вече беше направил два фала за официални предупреждения и беше отстранен. В 84-тата пък втори жълт картон беше показан и на взетия от Арсенал халф Фабио Виейра - този път за подкана към рефера да санкционира вратаря на съперника за забавяне на вкарването на топката в игра.

Независимо че на терена вече бяха 11 срещу 9 футболисти, тези на Хамбургер стигнаха до ситуация, но я пропуснаха. Последваха над 10 минути добавено време, през което Кьолн заби още два гола чрез Саид Ел Мала и Якуб Камински.