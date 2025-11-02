Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кьолн
  3. Неочаквано луд сблъсък между новаците в Бундеслигата

Неочаквано луд сблъсък между новаците в Бундеслигата

  • 2 ное 2025 | 19:02
  • 1071
  • 0

Кьолн надви Хамбургер ШФ с 4:1 в превърнал се в драма дуел на новаците в германския елит. Гостите завършиха с девет души, но до началото на добавеното време изоставаха само с 1:2 и пропуснаха да изравнят. След това “козлите” реализираха още две попадения, за да набъбне резултатът.

Два гола на Хамбургер ШФ не бяха признати по различни причини, а решението на рефера Даниел Шлагер да покаже двата червени картона нажежиха страстите още повече.

Иначе до началото на второто полувреме Кьолн вече беше дръпнал с два гола след точни удари на Рагнар Ахе (25’) и Флориан Кайнц (48’).

Две минути след втория гол гостите реализираха, но ВАР се намеси и съдията видя нарушение в атака, заради което не призна попадението.

В 61-вата Жан-Люк Домпе все пак намали резултата, но десетина минути по-късно още един гол на “шпортферайн” не беше зачетен - този път заради тънка засада.

Това изнерви тима от пристанищния град и дойде ред на червените картони. Имануел Ферай влезе като резерва в 77-ата и до 79-ата вече беше направил два фала за официални предупреждения и беше отстранен. В 84-тата пък втори жълт картон беше показан и на взетия от Арсенал халф Фабио Виейра - този път за подкана към рефера да санкционира вратаря на съперника за забавяне на вкарването на топката в игра.

Независимо че на терена вече бяха 11 срещу 9 футболисти, тези на Хамбургер стигнаха до ситуация, но я пропуснаха. Последваха над 10 минути добавено време, през което Кьолн заби още два гола чрез Саид Ел Мала и Якуб Камински.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Автогол в края донесе победата на Интер

Автогол в края донесе победата на Интер

  • 2 ное 2025 | 15:29
  • 11368
  • 8
Най-слабият в Премиър лийг стори очакваното

Най-слабият в Премиър лийг стори очакваното

  • 2 ное 2025 | 14:14
  • 4150
  • 1
Силната игра на Арда Гюлер бърка в касата на Реал Мадрид

Силната игра на Арда Гюлер бърка в касата на Реал Мадрид

  • 2 ное 2025 | 13:56
  • 9258
  • 5
Милан и Рома в сблъсък с голям залог на Ботуша

Милан и Рома в сблъсък с голям залог на Ботуша

  • 2 ное 2025 | 08:35
  • 3005
  • 2
Барса се възстановява от "Ел Класико" срещу новак

Барса се възстановява от "Ел Класико" срещу новак

  • 2 ное 2025 | 08:28
  • 1877
  • 6
Интер трябва да се възползва от грешката на Наполи

Интер трябва да се възползва от грешката на Наполи

  • 2 ное 2025 | 08:27
  • 1414
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

  • 2 ное 2025 | 19:20
  • 37563
  • 116
Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 89662
  • 209
На полувремето: Барселона 2:1 Елче

На полувремето: Барселона 2:1 Елче

  • 2 ное 2025 | 19:30
  • 5700
  • 13
Ман Сити се справи с Борнемут и го измести от второто място, Холанд отново не може да бъде спрян

Ман Сити се справи с Борнемут и го измести от второто място, Холанд отново не може да бъде спрян

  • 2 ное 2025 | 18:29
  • 9887
  • 6
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 81626
  • 334
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 67773
  • 81