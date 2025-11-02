Популярни
ЦСКА без проблеми срещу Дея спорт в женското първенство

  • 2 ное 2025 | 18:23
  • 373
  • 0

Волейболистките на ЦСКА постигнаха 3-а поредна победа от началото на сезона в женската "Демакс+" лига. Момичетата на Юлия Иванова биха без проблеми като гости Дея спорт (Бургас) с 3:0 (25:9, 25:20, 25:19) в последния мач от 3-ия кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Бойчо Брънзов".

Така "червените" остават непобедени и имат 3 победи от 3 мача и 9 точки, с колкото са и шампионът Марица (Пловдив) и ЦПВК. Дея спорт е с 1 победа, 2 загуби и 3 точки в актива си.

В следващия 4-и кръг за ЦСКА предстои "вечно" дерби с Левски. Срещата е в неделя (9 ноември) от 13,30 часа. Бургазлиики пък гостуват на ЦПВК в събота (8 ноември) от 16,00 часа.

