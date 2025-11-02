Популярни
  Торино и Пиза разделиха точките след вихрено първо полувреме с четири гола

Торино и Пиза разделиха точките след вихрено първо полувреме с четири гола

  • 2 ное 2025 | 18:09
Торино и Пиза разделиха точките след вихрено първо полувреме с четири гола

Торино и Пиза завършиха 2:2 в мач от 10-ия кръг на Серия А. Двата тима предложиха на феновете изключителна първа част, в която първо гостите от града с прословутата наклонена кула успяха да вземат ранна преднина чрез Стефано Морео (13’, 29’, дузпа), който бе точен на два пъти, но само в рамките на няколко минути в края на първата част “биковете” успяха да изравнят. Точни за домакините пък бяха Джовани Симеоне (42’) и Че Адамс (45+3’).

Срещата започна на високи обороти и гостите успяха да излязат напред още преди изтичането на четвърт час игра, когато първо нацелиха греда, а впоследствие Стефано Морео прати топката в десния ъгъл. В 28-ата минута се стигна до нарушение в наказателното поле, което първоначално бе подминато от рефера, но след намеса на ВАР все пак дузпа в полза на Пица бе отсъдена, която отново Морео превърна във втори гол.

Домакините вдигнаха оборотите в търсене на бърз гол и усилията им дадоха резултат само десетина минути по-късно, когато Джовани Симеоне от трудна позиция успя да засече високо центриране и да намали. Почти веднага след попадението треньорът на Торино Марко Барони бе отстранен от скамейката. В добавеното време ново нескопосана изява на гостите позволи на Че Адамс да овладее топката и с левия крак да изравни. След почивката двата отбора сякаш поучили се от изявите си през първата част в крайна сметка бяха доста по-предпазливи и не успяха да стигнат до нови голове, разделяйки си точките. За Торино това бе второ поредно равенство, но футболистите на Барони нямат загуба в пет поредни мача в първенството. От своя страна Пиза Има четири поредни равенства.

Снимки: Gettyimages

