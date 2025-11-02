Популярни
Гросмайстор Ивайло Енчев спечели турнир по ускорен шахмат в Шумер

  • 2 ное 2025 | 18:06
  • 428
  • 1
Гросмайстор Ивайло Енчев спечели турнир по ускорен шахмат в Шумер

Гросмайстор Ивайло Енчев спечели турнира по ускорен шахмат "Рапид 2 - 2025", организиран от Спортен клуб по шахмат Шумен. Той завърши с 6 точки от 7 кръга, като записа 5 победи и 2 ремита. Втори със същия актив, но с по-лоши допълнителни показатели, финишира майсторът на ФИДЕ Валентин Митев.

Трети се класира Тома Киряков с 5,5 точки. На четвърто място в крайното класиране завърши Християн Илиев, пети се класира Павел Янев, шести финишира Красимир Мутафов, седмото място зае Коста Ангелов, осми се класира Цветомир Ангелов (всички с 5,5 точки). В състезанието се включиха общо 77 шахматисти на различна възраст от различни региони на страната.

Награди получиха първите осем състезатели в генералното класиране. Бяха раздадени допълнителни награди за най-добре класирали се жени, за сеньори над 60 години, за участници под 12 и под 16 годишна възраст, за шахматисти с под 2000 и под 1700 ЕЛО, както и две награди по жребий.

Турнирът "Рапид 2 - 2025" се игра по швейцарската система в седем кръга, на времева контрола от 10 минути + 5 секунди добавени на ход за състезател. Петромир Панайотов бе главен съдия, а Атанас Димитров - директор на турнира. Състезанието се състоя днес в Шахматния дом в Шумен.

