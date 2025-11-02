Металург дебютира с категоричен успех във Висшата лига

Отборът на Металург (Перник) дебютира с победа във втората лига на шампионата при мъжете - Висшата лига. Воденият от Мирослав Илиев тим надигра като домакин Ботев (Луковит) с 3:0 (25:23, 25:14, 25:18) в мач от първия кръг на първенството.

Първите си точки за новия сезон записа и тимът на Етрополе, който се наложи над ВАСК с 3:1 (25:27, 25:22, 25:15, 25:17).

Успех в пет гейма пък постигна Миньор (Перник), който надделя над Черноморец 2008 (Бяла) с 3:2 (23:25, 18:25, 25:20, 25:18, 15:6) след пълен обрат.

Чиста победа записа Звездец (Горна Малина), който надигра у дома Хебър (Пазарджик) с 3:0 (25:17, 25:20, 25:17).

В четири гейма се разви двубоят между Раковски 1964 (Севлиево) и Град (Белоградчик). Момчетата на Стефан Ганчев се наложиха като гости с 3:1 (25:14, 26:24, 20:25, 25:20).

Категорична победа постигна и Добруджа 07 (Добрич), но като гост на Родопа (Смолян) с 3:0 (25:15, 25:22, 25:22).

Първите си точки за сезона записаха и волейболистите на ВК Софийски университет, които победиха като гости Изгрев (Ябланица) с 3:1 (25:22, 19:25, 25:21, 25:20).