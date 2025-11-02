Популярни
Металург дебютира с категоричен успех във Висшата лига

  • 2 ное 2025 | 16:51
  • 311
  • 0
Металург дебютира с категоричен успех във Висшата лига

Отборът на Металург (Перник) дебютира с победа във втората лига на шампионата при мъжете - Висшата лига. Воденият от Мирослав Илиев тим надигра като домакин Ботев (Луковит) с 3:0 (25:23, 25:14, 25:18) в мач от първия кръг на първенството.

Първите си точки за новия сезон записа и тимът на Етрополе, който се наложи над ВАСК с 3:1 (25:27, 25:22, 25:15, 25:17).

Успех в пет гейма пък постигна Миньор (Перник), който надделя над Черноморец 2008 (Бяла) с 3:2 (23:25, 18:25, 25:20, 25:18, 15:6) след пълен обрат.

Чиста победа записа Звездец (Горна Малина), който надигра у дома Хебър (Пазарджик) с 3:0 (25:17, 25:20, 25:17).

В четири гейма се разви двубоят между Раковски 1964 (Севлиево) и Град (Белоградчик). Момчетата на Стефан Ганчев се наложиха като гости с 3:1 (25:14, 26:24, 20:25, 25:20).

Категорична победа постигна и Добруджа 07 (Добрич), но като гост на Родопа (Смолян) с 3:0 (25:15, 25:22, 25:22).

Първите си точки за сезона записаха и волейболистите на ВК Софийски университет, които победиха като гости Изгрев (Ябланица) с 3:1 (25:22, 19:25, 25:21, 25:20).

Владан Шараба: Вярвам в отбора и качествата ни

  • 2 ное 2025 | 11:56
  • 498
  • 0
Антов се развихри за победа на Туркоа, загуба за Гърков и Сен Назер

  • 2 ное 2025 | 08:23
  • 1343
  • 0
Лазар Бучков: Излязохме със самочувствие

  • 1 ное 2025 | 22:45
  • 1734
  • 0
Желязков: За да спечелим срещу Осиек, трябва да играем много добре

  • 1 ное 2025 | 21:58
  • 1140
  • 0
Николай Желязков: Беше важно да спечелим!

  • 1 ное 2025 | 21:51
  • 2414
  • 0
ЦПВК победи Варна ДКС за 3 от 3

  • 1 ное 2025 | 21:35
  • 1744
  • 1
Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 57184
  • 156
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 41759
  • 42
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 68818
  • 316
Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

  • 2 ное 2025 | 15:00
  • 17208
  • 9
Втора лига на живо: "акулите" с обрат край Царевец

  • 2 ное 2025 | 17:25
  • 19150
  • 8
Автогол в края донесе победата на Интер

  • 2 ное 2025 | 15:29
  • 9855
  • 7