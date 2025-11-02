Популярни
Убедителен Левски загря за дербито с ЦСКА с класика над Арда в Кърджали - на живо с отзивите
  3. Хандбалният Шумен 61 победи румънци в контрола

Хандбалният Шумен 61 победи румънци в контрола

  • 2 ное 2025 | 16:20
  • 332
  • 0
Вицешампионът на България Шумен 61 победи румънския Динамик Р (Букурещ) с 43:34 (21:18) в контролна среща в "Арена Шумен“.

Домакините успяха да вземат аванс в края на равностойното първо полувреме, а след почивката развиха преднината си, която в един момент стана дори двуцифрена. От състава на шуменци отсъстваха Димитър Грозев и Кирил Савов, които бяха ангажирани през тази седмица с лагер на националния отбор на България и участваха в две контроли срещу сръбски елитни клубове.

Шумен 61 е втори във временното класиране на "А" РХГ с 8 точки след първите пет изиграни кръга. След паузата заради подготовката на националната селекция първенството продължава през следващия уикенд, като на 8 ноември (събота) от 16,00 часа възпитаниците на Никола Карастоянов приемат Пирин 64 (Гоце Делчев) в зала "Арена Шумен".

